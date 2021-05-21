Citroen’in en çok satan modeli C3 oldu. Citroën, B segmentindeki modeli C3 ile önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Citroen’in en çok satan modeli C3 oldu. Citroën, sınıfının en sevilen modelleri arasında yer alan C3 ile önemli bir başarıya imza attı. İlk olarak pazara sunulduğu 2002 yılından günümüze toplam 4,5 milyon adet üretilen Citroën C3, 2016 yılında tanıtılan üçüncü nesil modeliyle de 1 milyon üretim adedini geride bıraktı. Bu rakamlarla Citroën’in dünya çapında en çok satan modeli haline gelen C3, aynı zamanda üçüncü nesliyle yeni bir tasarım yaklaşımına da öncülük etti ve markaya yeni bir ivme kazandırdı.

Başarısını her geçen yıl yeni tasarım ve donanım özellikleriyle daha da artıran çok yönlü şehir otomobili C3, Avrupa pazarında da kendi segmentinin en iyi yedi aracı arasındaki yerini aldı. 2020 yılında ise Citroën C3’ün güçlü yönleri, yapılan iyileştirmelerle daha da pekiştirildi. Bu kapsamda devreye alınan yeni ön tasarım, artırılmış konfor özellikleri, “Advanced Comfort” koltukları ve 97 farklı kişiselleştirme kombinasyonuyla günlük hayatı kolaylaştıran birçok modern donanım C3’e entegre edildi. Tüm bu geliştirmeler sonucunda ticari başarısını daha da artıran Citroën C3; geçtiğimiz yıl Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Portekiz, Danimarka, Slovakya ve Bulgaristan gibi önemli pazarlarda kendi segmentinde en çok satan üç model arasında yer aldı.

Citroën C3, özgün tasarımı, dikkat çeken detayları ve sıra dışı özellikleriyle diğer otomobillerden ayrışıyor. Modern ve güçlü bir görünüme sahip olan C3, sınıfındaki diğer araçlara göre de zengin detayları ve renkli kişiliğiyle fark ediliyor. Üçüncü neslinin tanıtıldığı 2016 yılında, en kapsamlı kişiselleştirme seçeneklerine sahip ilk model olarak öne çıkan C3, bu özelliğini günümüzde daha da geliştirerek devam ettiriyor.

Kontrast tavan rengi ve yeni gövde renklerini de kapsayan kişiselleştirme seçenekleri; her kullanıcıya özgü farklı dış görünümlerin oluşmasına imkan tanıyor. Her C3 kullanıcısı, 97 farklı kombinasyon sayesinde diğerine benzemeyen kendi C3’ünü oluşturabiliyor. Parlak İnci Siyahı, Çelik Gri, Platin Gri, Yumuşak Kum ve Kutup Beyazı’ndan oluşan mevcut özel renklerine İksir Kırmızısı ve Bahar Mavisi’ni de katan C3, toplam 7 özel gövde rengiyle farkını ortaya koyuyor.

Kullanıcılar, Airbump® ve sis lambası çevrelerini kapsayan yeni Anodize Zümrüt rengi dışında siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk paketiyle C3’lerini kombine edebiliyorlar. Ayrıca yan aynaların rengine ve köşe panel kaplamalarının rengine uygun biçimde; Zümrüt Mavisi, Opal Beyaz, Oniks Siyahı ve Aden Kırmızısı olmak üzere 4 farklı tavan rengi de sunuluyor. Arzuya göre kırmızı, Techwood ve Zümrüt tavanda köşe panel kaplamalarında, çıkartma şeklinde grafik temalarla, 3 tavan dekorundan biri seçilebiliyor. Üçüncü nesli ile birlikte sunulan “ilk görüşte aşk” yaklaşımına uygun olarak, C3 satışlarının yüzde 41’i; maksimum güvenlik, konfor ve teknolojiyi barındıran Shine üst donanım paketiyle tercih ediliyor. Satışların yüzde 65’inde iki renk opsiyonu tercih edilirken, yüzde 68 oranında da Airbump® seçimi öne çıkıyor.