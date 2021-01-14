Dacia Bigster Concept modelini tanıtarak 5 yıllık planını duyurdu. Duster’ın temelinde yükselen mıodel ile marka elektrikli araçlara bir adım daha yaklaşacak.

Dacia Bigster Concept modelini tanıtarak 5 yıllık planını duyurdu. Duster’ın temelinde yükselen mıodel ile marka elektrikli araçlara bir adım daha yaklaşacak. Bigster Consept’in tanıtımı Dacia’ya C segmentinde yeni ufuklar açıyor. Dacia ve Lada markalarının CEO’su Denis Le Vot, “Dacia markası, tüketicilere güvenilir, özgün ve en iyi fiyat-performans oranına sahip araçları sunmaya devam edecek. Dacia-Lada iş biriminin oluşturulması sayesinde, üretimde CMF-B platformundan yararlanarak verimliliğimizi daha üst noktalara taşırken, ürünün rekabet gücünü, kalitesini ve çekiciliğini daha da artıracağız. Bigster Concept’in öncülüğünde marka algımızı daha da yukarıya taşımak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip olacağız” dedi.

7 MİLYON SATIŞ ADEDİNE ULAŞTI

Geçtiğimiz 15 yıl boyunca Dacia, her zaman modern, sade ve çekici araçları kullanıcılarıyla buluşturdu. Dacia, Renault Grubu ve Renault Nissan Mitsubishi İttifak’ının bilgi birikiminden ve en iyi teknik çözümlerinden faydalanarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Akıllı bir dağıtım modeli sayesinde Dacia, bugüne kadar 7 milyon satış adetine ulaştı. Bugün bazı ülkelerde segmentinin en çok satan modellerine sahip olan Dacia, 44 ülkede hizmet veriyor. Sandero ve Duster, yıllardır Avrupa’daperakende pazarında en çok satılan otomobil ve SUV modelleri olma başarısını sürdürüyor. Tüketicisinin nabzını yakalayan Dacia, bu doğrultuda her zaman en doğru aksiyonları alıyor.

ERİŞİLEBİLİR ELEKTRİKLİ SUV OLACAK

Dacia tarzına sadık kalınarak geliştirilen Bigster Concept, geniş iç hacimli, dayanıklı ve her türlü yol tipinde keyifle kullanım için yaratılmış kimliğiyle yeni ufuklara göz kırpıyor. 4,6 metrelik uzunluğuyla Bigstar Consept, Dacia’nın SUV segmentini erişilebilir kılma başarısını devam ettiriyor. Dacia Tasarım Direktörü Alejandro Mesonero-Romanos, “Bigster Consept, markanın geçirdiği evrimi özetliyor: Çekici, modern dokunuşlar ve ‘outdoor’ ruhu. Dacia olarak, erişilebilirliğin hiçbir şekilde çekicilik ile zıt kavramlar olmadığına inanıyoruz ve Bigster Concept bunun en net kanıtı” dedi.

Dacia’nın, müşterilerinin nabzını her zaman yakalıyor olması ve onlardan gelen talepleri gerçekleştirmedeki başarısı sayesinde oluşturduğu güçlü değerler Bigster Concept’in DNA’sına da nüfuz ediyor: Sadelik, güvenilirlik ve özgünlük. Bigster Concept’in mesajı net: Dayanıklı, sağlam ve güven verici. Cömert dış boyutları, iç kabinde de son derece geniş bir yaşama alanı vaat ediyor. Boyutları artan Y formundaki ışık imzası, cesur ve iddialı tarzını öne çıkarıyor. Koyu yeşil rengi ise içinde yatan maceracıyı herkese gösteriyor. Çevreye duyarlılık konusunda da öncü olan Bigster Concept’te tüm dış koruyucu panellerde geri dönüşümlü plastikler kullanıldı.

Bigster Concept’in hem alternatif enerji hem de hibrit motorlarla sunulabilecek olması, Dacia’nın değişen regülasyonlara uyumlu olması ve tüketici beklentilerine kusursuz bir şekilde cevap verebilmesini sağlayacak. Bigster Concept’i ile birlikte, Dacia, müşterilerine benzersiz, özgün ve keyifli deneyim sunan bir marka olmaya devam edecek. Bigster Concept ile her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğü sunacak olan Dacia markası, müşterilerin temel ihtiyaç ve beklentilerine odaklanmaya ve artık daha çekici tasarımlı ürünler sunmaya devam edecek.