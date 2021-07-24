DS 7 CROSSBACK’in sınırlı üretim LOUVRE özel serisini yılın son çeyreğinde ülkemizde de satışa sunmaya hazırlanıyor. Sınırlı üretim DS 7 CROSSBACK LOUVRE Özel Serisi’ne Türkiye’den sadece 25 kişi sahip olabilecek.

Louvre Müzesi’nin sponsoru olan DS Automobiles, premium SUV sınıfındaki iddialı temsilcisi DS 7 CROSSBACK’in LOUVRE özel serisini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor. 35.000’den fazla sanat eserine ev sahipliği yapan ilham verici Louvre müzesine ait zarif detaylar barındıran DS 7 CROSSBACK LOUVRE Özel Serisi, kültür ve DS Automobiles’e özgü seyahat sanatının birleştiği çok özel bir otomobil olarak öne çıkıyor. Özel seri, PureTech 225 benzinli motor ile kombine edilen Opera tasarım konsepti ve Fransız otomotiv uzmanlığının simgesi olan Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyonu özelliklerini temel alıyor. Türkiye’de yılın son çeyreğinde satışa sunulacak bu özel modele ülkemizde sadece 25 kişi sahip olabilecek.

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Louvre müzesinin ipuçları, DS Automobiles zanaatkarları tarafından DS 7 CROSSBACK LOUVRE’da, kaporta, ön kapılar ve bagaj kapağına zarif bir şekilde yerleştirilmiş özel “Louvre” amblemleriyle hayat buluyor. DS 7 CROSSBACK LOUVRE, DS Wings cam çerçeve süslemeleri, tavan rayları ile arka aydınlatma grubu süslemelerinin parlak siyah renkli oluşu ile diğer DS 7 CROSSBACK versiyonlarından farklılaşılıyor. En küçük ayrıntılara kadar kişiselleştirilen DS 7 CROSSBACK LOUVRE Özel Serisi, siyah renkli dış dikiz aynası kaplamalarına lazer ile işlenmiş Louvre piramidi süslemesi ile şıklık katıyor. Seçkin dış tasarımın son noktası olarak, DS 7 CROSSBACK LOUVRE Özel Serisi, yeni 20 inçlik ALEXANDRIA tasarımlı hafif alaşım jantları ile özgünlüğünü zenginleştiriyor. Müzenin sembol yapısı Ieoh Ming Pei Piramidi’nin deseni iç mekânda; havalandırma çıkışlarında, orta konsoldaki armada ve Nappa deri kaplı orta konsol eşya gözü kapağında kabartma yöntemi kullanılarak zarafetle gözler önüne seriliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE LÜKS BİR ARADA

Fransız otomotiv uzmanlığının simgesi olan Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyonu özelliklerini temel alan araç, çok sayıda yüksek teknoloji donanımını ve lüksü bir arada sunuyor. Standart donanımları arasında 2. seviye otonom sürüş sistemi DS CONNECTED PILOT, kamera kontrollü süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, duyarlı aydınlatma için DS ACTIVE LED VISION yer alıyor. Ayrıca, Genişletilmiş Trafik Levhası Tanıma, Kör Nokta Algılama, Kameralı Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Yardımcısı, Şeritten Takip Yardımcısı, DS NIGHT VISION gece görüş yardımcısı gibi sürüş yardım sistemlerinin yanı sıra ısıtmalı, masajlı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısı ve ses izolasyonlu camlar eşliğinde, 14 hoparlörlü FOCAL Electra® hi-fi ses sistemi de standart olarak sunuluyor. Model, Sedefli Mürekkep Mavisi, Sedefli Kristal Grisi, Sedefli Perla Nera Siyahı ve Metalik Platin Grisi olmak üzere 4 farklı renkle tercih edilebiliyor.

LOUVRE MÜZESİNDE AYRICALIĞA AÇILAN KAPI

DS Automobiles, DS 7 CROSSBACK LOUVRE Özel Serisi’ne sahip olacak kişilere serinin yaklaşımını destekleyen oldukça özel avantajlar da sunuyor. Bu kapsamda araba sahiplerine, Louvre müzesindeki kalıcı koleksiyonlar ve geçici sergilerin yanı sıra Ulusal Eugène-Delacroix Müzesi’ne sınırsız giriş, Richelieu geçidinden Louvre müzesine öncelikli erişim, bir refakatçi için bir ücretsiz giriş, Louvre Lens ve Louvre Abu Dhabi’deki Zaman Galerisi’ne ücretsiz giriş ve bir yıl boyunca yüzün üzerinde başka müzede sunulan diğer fırsatları garanti eden bir “Louvre Dostları” kartı veriliyor.