Dünyanın ilk karbon-nötr motor yağı, Castrol ödül aldı

Castrol, ‘dünyanın ilk karbon-nötr motor yağı’ olma özelliği taşıyan ürünleri ile, 7 Haziran 2021 tarihinde 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde gerçekleşen Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri’nde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla ödüllendirildi.

Ana temasını ‘Sürdürülebilir Enerji’ konusunun oluşturduğu ve bu yıl ikincisi düzenlenen Enerjimiz Geleceğimiz Ödülleri’ne, 2014 yılından bu yana portföyündeki ‘dünyanın ilk karbon-nötr motor yağı’ ürünleri ile katılan Castrol, bu alandaki çalışmalarıyla ödüllendirildi. Enerji şirketlerinin, son üç yıl içinde gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik temalı projeler ile katıldıkları ödül programında başvurular; etki alanı, sağladığı fayda ve geleceğe yönelik yansımaları açısından değerlendirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmeye alınan projeler; iklim değişikliği ve çevre, sürdürülebilir finansman, dijitalleşme ve yenilikçilik, enerji verimliliği, yatırım ve toplumsal fayda alanlarında yarıştı.

ÖDÜL BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Ödül töreninde ödülü T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in elinden alan bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, bp’nin teknolojiye dayalı yenilikçi yaklaşımını madeni yağ alanında ortaya koyan Castrol’ün, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin gelecek için önemine işaret ederek: “Düşük karbonlu bir geleceğe ve sürdürülebilirliğe odaklandığımız bir dönemde bu ödül büyük önem taşıyor. Çalışmalarımızı ödüllendirerek, sürdürülebilir enerji alanındaki değişimi teşvik eden T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm operasyonlarımızda düşük karbonlu faaliyetlere yapılan yatırımları artırdığımız ve emisyon azaltımı hedefimize doğru hızlı adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte Castrol’ün ‘dünyanın ilk karbon nötr motor yağı’ ürünleri ile aldığımız ödül, vizyonumuzu ortaya koymak adına çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Enerjiden ulaşıma, tekstilden otomotive kadar birçok farklı sektörün karbon ayak izini azaltmak için geniş kapsamlı önlemler aldığını biliyoruz ve biz de üzerimize düşen görevi yenilikçi teknolojimizden faydalanarak gezegenimizin karbon yükünü azaltarak gerçekleştiriyoruz. Castrol’ün çevreye duyarlı ürünleri ile sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, konu ile ilgili şöyle konuştu: “Castrol olarak, ‘Dünyanın ilk karbon nötr motor yağı’ Castrol Professional Serisi’ni 2014 yılında madeni yağ pazarına sunduğumuzda, sektörde milyonlarca müşterisine karbon emisyonlarını dengeleme fırsatı sunan ilk marka olmuştuk. Bugün aldığımız ödül ile sürdürülebilirlik alanında, sektöre öncülük etmenin ve bunun da ödüllendirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik adına attığımız adımlarla madeni yağ sektörüne öncülük etmek, aldığımız ödüller kadar değerli. Sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı bu ödülden dolayı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İŞ KONSEYİ’NDEN TESCİLLİ

Castrol’ün, Türkiye’deki tüketicilerin de kullanımına sunduğu karbon-nötr madeni yağları, her 1 litre madeni yağ kullanımına karşılık yaklaşık 2 kilogram karbondioksiti dengeleyerek karbon ayak izini nötr hale getiriyor. Castrol ürünlerinin karbon ayak izi, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi tarafından geliştirilen Sera Gazı Protokolü’ne göre değerlendirilerek ürünlerin tamamı, bir ürün yaşam döngüsünde karbon ayak izinin ölçülmesi ve yönetilmesini sağlayan BSI PAS2060 standardına göre karbon nötr olarak sertifikalandırılıyor.

Düşük karbonlu bir gelecek için; 2014 yılında araç üreticileri ile ortak vizyon paylaşılarak yetkili servislere özel sunulan “Dünyanın ilk karbon nötr motor yağı” sertifikalı Castrol Professional serisiyle ilk karbon nötr madeni yağ portföyü oluşturulmaya başlandı. 2017 itibarıyla bu portföye “Dünyanın ilk karbon nötr ağır vasıta motor yağı” markası Castrol VECTON ve sonrasında endüstriyel madeni yağlar grubundan tam sentetik dişli yağı Castrol OPTIGEAR katıldı. Projenin başlangıcından bu yana, toplamda 127 bin ton karbondioksit nötrlendi. Bu miktar, her yıl ortalama 25 bin ton karbondioksitin nötrlenmesi anlamına geliyor. Castrol’ün projesi ile her yıl dengelenen karbondioksit miktarı yaklaşık 4.2 milyon kozalaklı ağacın absorbe ettiği karbondioksit miktarına veya benzer bir hesaplama ile 320 bin metrekare yağmur ormanının absorbe ettiği karbondioksit miktarına eşittir.