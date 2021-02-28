Düşük ÖTV için sonradan takılan aksesuar eksperde sök-tak oluyor

Ekspertizi yapılan bazı sıfır kilometre araçlarda ise 4 kapının birden sök-tak işlemi yapıldığı, bu durumun araç modeline bağlı olarak 30-40 Bin TL’ye varacak değer kaybı oluşturduğu belirtiliyor. Düşük ÖTV diliminde yer aldığı için uygun fiyat etiketine sahip donanımsız araçlara ekstra deri döşeme, multi medya sistemi, alüminyum alaşımlı jant, gövde ve tampon eklentileri gibi eklemeler yapılırken bazı parçalar sökülüp yeniden takılıyor, bazı parçalar tekrar boyanıyor.

Pilot Garage, sıfır kilometre araçlarda son birkaç aydır yaşanan ve gündemden düşmeyen problemlerle ilgili önemli notlar paylaştı. Sıfır kilometre araç pazarındaki dinamiklerin pandemi sebebiyle değiştiği ifade edilirken, ikinci el ilan platformlarında ortalama 1000 adet olan sıfır kilometre araç sayısı, hali hazırda 30 bin adete kadar çıktı. Tüketiciye ulaşmayan otomobiller, kar amacıyla galeriler ve vatandaşlar tarafından satın alınıp, tekrar satışa sunuluyor. Fakat uzmanlar, teknik anlamda artık “ikinci ele” düşmüş sıfır kilometre araçların ekspertiz işlemlerinde birçok değişen-boyalı parça problemiyle karşılaştıklarını dile getiriyor. Kullanılmamış olduğu güvencesiyle bu otomobilleri satın alan tüketiciler, başka kullanıcılara araçlarını satmak üzere ekspertiz yaptırdığında birçok sürprizle karşılaşıyor ve mağdur oluyor.

SONRADAN EKLENEN DONANIM DEĞER KAYBI

Sonradan eklenen tüm donanım ve aksesuarlara dikkat edin

Sürekli gündemde olan bu araçlar hakkında görüşlerini paylaşan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Sıfır kilometre bu araçların nakliyesi amatör bir şekilde yapılıyor. Çekiciden düşebiliyor, park esnasında diğer araçlar çarpabiliyor, dolu yağışına ve birçok fiziki etkene maruz kalabiliyor. Daha dikkat çekici olan konuysa şu; ÖTV oranı düşük seviyede kaldığı için daha uygun fiyat etiketiyle satılan donanımsız araçların albenisini artırmak adına deri döşeme ya da Alkantara uygulaması yapılıyor. Ekspertize gelen bazı sıfır km araçların 4 kapısının da sökülüp tekrar takıldığını tespit ettik; sonradan deri döşemeye çevirmek için koltukları çıkarmak suretiyle kapıların söküldüğü ortaya çıktı. Aynı şekilde body kit ve benzeri eklentilere sahip araçlarda da boyalı parçalara şahit oluyoruz. Tüm bunlar araç başına 30-40 bin TL’ye kadar değer kaybı yaşamanıza neden olur. En yakın dostunuzdan dahi olsa, gelecekte mağdur olmamak için ikinci ele düşmüş sıfır kilometre her otomobili tarafsız ve kurumsal bir ekspertiz noktasında kontrol ettirmekte ısrarcı olun. Satıcılar bu gibi konularda yeterince şeffaf yaklaşmıyor.” yorumunda bulunuyor.