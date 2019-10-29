Elektrikli araçların çeşitliliği 2020’de artacak

Otomotiv sektörünün geleceği hakkında çeşitli görüşleri paylaşan otomotiv sektörünün duayen isimlerinden İbrahim Aybar, 2020 çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aybar bu sefer 5 temel eğitimi anlattığı yazısını şöyle paylaştı:

Değerli dostlar,

Bildiğiniz gibi yazılarımda sık sık otomotivin geleceğine yön veren yeni eğilimlerden söz ediyorum.

Bu kez 2019 yılının son çeyreğini yaşadığımız bu sonbahar günlerinde size 2020 yılına dair yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek istedim. Tahmin ettiğiniz gibi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Görünen o ki 2020 yılında otomotiv sektöründe 5 temel eğilimden sıkça söz edeceğiz. https://www.mpower.mitchell.com/top-5-automotive-trends-for-2020/

Bu 5 temel eğilimi kısaca anlatalım:

Elektrik enerjisi kullanan otomobillerde ivmelenme: Otomobil üreticileri 2025 yılında uygulanacak olan agresif CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standartlarına uyum amacıyla hybrid, plug-in hybrid ve sadece pilden elektrik enerjisi kullanan otomobillerin çeşitliliğini artıracaklar. Birçok yeni model 2020 yılında pazara çıkacak. Örneğin Tesla 3 platformu üzerinde bir crossover olan Tesla Model Y, 2020 yılında satışa sunulacak. BMW i3 ile teknoloji paylaşımı yapan Mini Electric, Elektrik enerjisi kullanan VW ID serisi gelecek yıl yollara çıkıyor.

Start-up otomobil şirketlerinde büyüme: Geleceğin otomotiv markaları sadece bilinen markalar olmayacak. Birçok yeni otomotiv kuruluşu Tesla’nın 15 yıl önce doğduktan sonra geçirdiği evrimi örnek alarak gelişmeyi deniyor. Örneğin California’lı Rivian bu yıl başında Amazon’ dan 700 Milyon $ fon sağladı. 2020 sonlarında tamamen elektrik enerjisi kullanan R1T kamyonu pazara sunarak Tesla ile rekabet edecek.

Yeni ve geliştirilmiş dijital platformlar: Günümüz otomobillerindeki karmaşık teknoloji taleplerini karşılamak için üreticiler dijital platformlara büyük yatırım yapıyor. BMW ve GM ürünlerinde bu konudaki önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Bu ürünlerde kullanılacak yeni dijital platform saatte 4,5 Terabyte veri işleyebilecek. Bu değer, günümüzde üretilen otomobillerin elektronik sistemlerindeki veri işleme kapasitesinin beş katı anlamına geliyor. Aynı zamanda Over the Air ( OTA ) veri transferi de yapılabilecek.

Genişletilmiş 3. seviye otomasyon: Tamamen otonom, yani sürücüsüz otomobiller dönemine doğru hızla ilerliyoruz. 3. Seviye otomasyon ile, belirli şartlarda otomobiller sürücü kontrolünden bağımsız olarak hareket edebilecek. Örneğin çevre şartlarına bağlı olarak fren yapabilecek veya hızlanabilecek. Örneğin Audi Traffic Jam Pilot, Cadillac Super Cruise, Mercedes Drive Pilot sistemleri belirli şartlarda sürücü kontrolünü devir alabiliyor. 2020 yılından itibaren bu sistemleri birçok yeni model otomobilde görebileceğiz.

Otomobil üretiminde Karbon Fiber kullanımının artması: Otomobil üreticileri ürünlerin ağırlığının azaltılması için araç dışında olduğu gibi, araç içinde de karbon fiber kullanımını yaygınlaştırıyor. Örneğin Volvo Polestar 1 Plug-in hybrid ve Polestar 2 EV modellerinin iç mimarisinde temel malzeme olarak karbon fiber kullanılıyor ve araçlar daha hafif olurken rijitlikleri artıyor. Aynı şekilde GM Sierra pick-up modelinin platformunda kompozit karbon fiber kullanımına geçildi. Otomotiv sanayinin önümüzdeki 5 yıl içinde araç modellerine bağlı olarak karbon fiber kullanımında %7.9 ile %10,6 oranında artış bekleniyor.

Otomotiv sektöründe süregelen teknolojik gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

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