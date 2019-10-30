Nikah masasından kalkan Fiat şimdi de PSA ile flört ediyor

Fiat Chrysler ve PSA Grubu yeni bir ortaklık için masaya oturdu. 50 milyar dolarlık hacme sahip olacak olan Fiat ve PSA Honda’nın üstüne çıkmayı planlıyor. Haziran ayında Renault ile Fiat evliliğine Nissan karşı çıkmıştı.

Kısa bir süre önce adı Renault ile geçen Fiat Chrysler, şimdi PSA Grubu ile masaya oturdu. PSA Grubu ile görüşmede bulunduklarını açıklayan Fiat Chrysler grubu, Volkswagen’e rakip olması hedefleniyor. İki şirketinde benzer açıklamasında “Dünyanın önde gelen mobilite gruplarından birini ortaya çıkarmak için tartışıyoruz” denildi. İtalyan üretici Fiat Chrysler ile PSA’nın birleşmesinin Japon Honda’yı geçmesi bekleniyor. Honda’nın borsa değeri şu an 47 milyar doların üzerinde. Renault ile Fiat arasındaki müzakerelerin çökmesiyle birlikte PSA CEO’su Carlos Tavares liderliğinde Fiat Chrysler ve PSA’nın için düğmeye basıldı.

ANLAŞMAYA SICAK BAKILIYOR

Olası bir anlaşma kapsamında Fransa hükümeti kilit bir rol oynayacak. Ülke Peugeot, Opel ve Citroen markalarının en büyük sahiplerinden biri. Bu yüzden İtalyan üreticiyle birleşme anında en büyük desteğin Fransa tarafından verilmesi bekleniyor. Analistler ise olası bir anlaşma sözüne oldukça ılımlı bir yaklaşım gösterdi. Bernstein analisti Max Warburton “FCA ve PSA’nın kombinasyonunun daha önce FCA-RENAULT anlaşmasından daha fazla mantığa sahip olduğunu ve çok daha büyük bir başarı şansına sahip olduğunu” belirtti.

AVRUPA STANDARTLARI İÇİN EVLİLİKLER ŞART

Otomotiv üreticileri son dönemde güç birliği konusunda büyük evlilikler gerçekleştiriyor. Platform geliştirmeden üretim ve satın alma maliyetleri konusundaki anlaşmalar şirketler için oldukça kârlı oluyor. En son Temmuz 2019’da Volkswagen, elektrikli ve otonom sürüş konusunda Ford ile anlaşmaya varmıştı. Birçok markayla da bağlar oldukça güçlendi. Avrupa’da, PSA ve Fiat Chrysler, endüstriyi gelecek yıl zorlu filo gereksinimlerini karşılamaya zorlayacak yeni emisyon düzenlemelerinin ek yüküyle karşı karşıya.

50 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞÜ OLACAK

Fiat Chrysler ile Fransa’nın en büyük araç üreticisi ve Peugeot markasının sahibi PSA, 50 milyar dolar büyüklüğünde bir otomotiv devi ortaya çıkarmak için birleşme görüşmeleri yürütüyorlar. WSJ’nin duyurduğu birleşme görüşmelerinde PSA’nın Yönetim Kurulu bugün toplanarak Fiat Chrysler ile potansiyel birleşme görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek. Fiat Chrysler, daha önce de Renault ile birleşme görüşmeleri yürütmüştü.