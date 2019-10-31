İkinci elde en çok tercih edilen arabalar belli oldu. İkinci elde en çok tercih edilen arabalar sizler için sıraladık. Listenin ilk 3’ünde Volkswagen, Renault ve Ford var.

Otomotiv sektörü zor bir dönemin eşiğinden geçerken ikinci el araç satışları bir hayli hızlandı. Son dönemde her ne kadar kredi desteğiyle kıpırdama olsa da sektör 2019’un yaraları hâlâ saramadı. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre, en çok satan ikinci el araç markaları da belli oldu. İkinci elde en çok satan arabalar ODD verilerine göre, sıralandı. Türkiye’de ikinci el online pazarda geçen yılın ilk 9 ayında 1.2 milyondan fazla araç satışı gerçekleşti. Bu yılın aynı döneminde de bu rakam değişmedi. İkinci el araba satışında 1 milyon 262 bin 200 adet olan satış, bu yıl 1 milyon 268 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde yüzde 0,4’lük artış gerçekleşti.

SADECE EYLÜL AYINDA 138 BİN İKİNCİ EL SATILDI

Sadece eylül ayında ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 138 bin 707 adet satış gerçekleşti. Satışlar önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 6 azaldı. İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 74,3 hafif ticari araçların payı da yüzde 25,7 oldu.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR ŞÖYLE SIRALANDI:

2019 yılı eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen araba markası,

19 bin 332 adet satışla Volkswagen oldu.

18 bin 226 adet satışla Renault ikinci geldi.

13 bin 977 adetle Ford ilk 3’e girdi.

13 bin 582 adetle Fiat dördüncü oldu.

8 bin 205 adetle Opel ilk beşe giren markalardan.

7 bin 527 adetle Mercedes-Benz lüks olarak adını yazdırdı.

7 bin 251 adetle BMW ilk 10 listesinde.

6 bin 8 adetle Hyundai dikkat çekti.

5 bin 850 adetle Peugeot geldi.

4 bin 234 adetle Toyota ilk 10 markadaki yerini aldı.

Bu ilk 10 marka, ikinci el online toplam pazarındaki satışların yüzde 75’ini gerçekleştirdi. Diğer markaların toplam satışı ise 34 bin 515 olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK SATILAN MODELLER HANGİLERİ?

Eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan 10 modelinin satışları 29 bin 620 adet ikinci el online toplam pazardaki satışların yüzde 29’unu oluşturdu.

Volkswagen Passat modeli 4 bin 788 adet

Renault Clio 4 bin 176 adet

Ford Focus 3 bin 942 adet

Opel Astra 3 bin 738 adet

Toyota Corolla 2 bin 950 adet

BMW 3 Serisi 2 bin 716 adet

Hyundai Accent 2 bin 245 adet

Mercedes-Benz C-Serisi 2 bin 130 adet

Fiat Linea 2 bin 17 adet

Peugeot 301 918 adet