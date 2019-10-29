En cimri Fiesta bu

Küçük sınıfın iddialı oyuncularından Ford Fiesta, cimri dizel motoru, sportif sürüş özellikleri ve konforlu yapısıyla rakiplerine gözdağı veriyor. Ford Fiesta dizelle dikkat çekiyor.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Ford’un sportif sürüş özellikleri ve teknolojik yapısı tüm modellerinde kendini belli ediyor. Sınıfının en iyi yol tutan otomobillerini üreten marka, B sınıfındaki temsilcisi Ford Fiesta ile de farklı bir yol izlemiyor. Bir süre önce yenilenen ve daha olgun bir tasarıma kavuşan Fiesta, sessiz sürüşü ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Daha önce benzinli versiyonuyla konuğumuz olan yeni Fiesta, şimdi de dizel versiyonuyla bize eşlik etti.

KALİTE HİSSİ ARTIRILMIŞ

Yeni jenerasyonuyla sportif tasarımını şık çizgilerle destekleyen Fiesta, teknolojik donanımları ve iddialı motorlarıyla markanın bu sınıftaki iddiasını artırıyor. Geniş hava girişe sahip ön panjur, aracın etkili tasarımının ilk aşamasını oluşturuyor. Geriye doğru uzanan farları ve dik konumlu sis farlarıyla kendine özgü bir görünüme sahip olan araç, arka bölümde de şık tasarımını devam ettiriyor. Yatay şekilde konumlandırılan arka far tasarımı, küçük bagaj kapağı ve tavan spoyleriyle şık bir görünüme sahip olan otomobilin boyutları, önceki jenerasyondan belirgin bir farklılık içermiyor. Aracın tamamen yenilenen iç mekanı, daha kaliteli hissettiriyor. 8 inçlik büyük ekran, dikkat çekmeyi iyi biliyor. Son derece kaliteli olan ve hızlı çalışan sistem, kokpitin daha dik görünmesini sağlıyor. Rahat koltuklar ve sınıfı için kaliteli olan kokpitte her şey yerli yerinde. Etli direksiyon simidi, yola hakim sürüş pozisyonu ve yeterli genişlik, aracın beğenimizi kazandığı özellikleri arasında yer alıyor. 292 litrelik bagaj da yeterli seviyede.

ORTALAMA TÜKETİMİ 3,5 LİTRE

Yeni Fiesta’da benzinli ve dizel motor seçenekleri sunuluyor. Bize konuk olan 1.5 litrelik dizel versiyon, performanstan çok tüketimi düşünenler için biçilmiş kaftan. Yeni nesil dizel ünite, 85 beygir güç ve 215 nm tork üretiyor. Gücünü 6 ileri manuel şanzımanla ön tekerleklere ileten motor, 1191 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 12,5 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 175 kilometre sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan otomobil, tüketim konusunda gerçekten iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketim 3,5 litre. Sınıfının en cimri modellerinden olan Fiesta, bizim kullanımımız da 4.7 litrelik ortalamayı tutturdu. Yeni Fiesta da tıpkı önceki jenerasyon gibi yola iyi tutunuyor. Hızlı girilen sert virajlarda bile yeterli tutunmaya sağlayan araç, sportif kullanıma uyum sağlamayı başarıyor. Net tepkiler veren direksiyon sistemi, aracı sınıfının en iyi sürüşe sahip oyuncularından bir haline getiriyor.

TİTANİUM DONANIMDA NELER VAR?

Aracın Titanium donanım sevisinde LED gündüz farları, LED arka farlar, 16 inç alaşım jantlar, ESP, çekiş kontrol sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, lastik basınç takip sistemi, ön hava yastıkları, elektronik klima, Ford SYNC III Bluetooth ve Türkçe sesli kontrol sistemi, otomatik farlar, anahtarsız çalıştırma sistemi, 8 inçlik dokunmatik renkli gösterge ekranı, start/stop sistemi yer alıyor. Farklı paketler tercih ederek geri görüş kamerası, ön/arka park sensörü, otomatik paralel ve dikey park sistemi, 10 hoparlörlü B&O ses sistemi, anahtarsız giriş sistemi gibi teknolojik ekipmanlara da ulaşmak mümkün. Ford Fiesta, cimri dizel motoru, sportif sürüş özellikleri ve konforlu yapısıyla rakiplerine gözdağı veriyor. Ford Fiesta dizel yakıt tüketimi oldukça cimri.