Elektrikli Opel Astra Türkiye’ye ne zaman gelecek? Opel elektrikli modeli yeni Astra GSe, 225 beygir gücünde şarj edilebilir hibrit motoruyla yola çıkmaya hazır.

Elektrikli Opel Astra Türkiye’ye ne zaman gelecek? Opel elektrikli modeli yeni Astra GSe, 225 beygir gücünde şarj edilebilir hibrit motoruyla yola çıkmaya hazır. Opel Astra GSe nedir? Üç harften oluşan kısaltma artık ‘Grand Sport electric’ anlamına geliyor ve Şimşek logolu markanın dinamik, elektrikli modellerine yönelik yeni alt markasını temsil ediyor. Yeni GSe modellerinde olması gerektiği gibi, Astra Gse, 18” alaşım jantlar ve karakteristik GSe ön tampon ile yollara çıkıyor.

225 BEYGİR GÜCÜNDE

4 silindirli ve 1.6 litre hacimli benzinli motor 133 kW/180 HP güç üretiyor. Benzinli motoru 81,2 kW/110 HP elektromotor destekliyor. Böylece ortaya 165 kW/225 HP sistem gücü ve maksimum 360 Nm tork çıkıyor. Astra GSe, sınıfının standartlarını belirliyor. Beş kapılı hatchback model 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede hızlanıyor ve 235 km/s (Tamamen elektrikli 135 km/s) maksimum hıza ulaşıyor.

SADECE ELEKTRİKLE 64 KİLOMETRE YOL KATEDİYOR

12,4 kWs lityum-iyon batarya sayesinde Astra GSe, WLTP’ye göre yerel olarak 64 kilometreye kadar emisyonsuz yol kat edebiliyor. Yeni Astra GSe’de, 3,7 kW entegre şarj cihazı standart olarak geliyor. 22 kW duvara entegre şarj modülü ile yaklaşık 2 saatte tam şarj olabiliyor.

TAMEMEN SPORTİF BİR OTOMOBİL OLARAK TASARLANDI

Direksiyonun sportif kurulumu da GSe’ye özel tasarlandı. Ön ve arka süspansiyonun yayları ve yağ dolgulu amortisörleri, sadece dinamik sürüş için değil aynı zamanda sürüş konforu için de özel olarak ayarlandı. Amortisörler, KONI FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisine sahip. Bu teknoloji, düşük frekanslarda (gövde kontrolü) ve yüksek frekanslarda (süspansiyon kontrolü) farklı sönümleme karakteristikleri sağlıyor. GSe versiyonlarına özel ESP ayarları, dinamik sürüş özelliklerini destekleyen bir karakteristik sunuyor.

ZENGİN DONANIM LİSTESİNE SAHİP

İleri teknoloji sürüş destek sistemleri, Opel’in güncel Astra’da sunduğu tüm donanımları kapsıyor. Örneğin Astra GSe, standart olarak; araç, yaya ve bisikletli algılayabilen radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, adaptif hız sabitleyici, gelişmiş trafik işareti tespit sistemi ile şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve gelişmiş kör nokta uyarı sistemi özelliklerine sahip Intelli-Drive 1.0 sistemi ile yollara çıkıyor. Ön-arka park sensörü ve Intelli-Vision 360o çevre görüş kamerası manevra yaparken sürücüyü destekliyor. Ayrıca GSe kullanıcıları, Pure Panel Pro’ya entegre 10” gösterge ekranı ve 10” multimedya ekranı ile kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu bilgi-eğlence sistemi ile gelişmiş bağlanabilirliğin keyfini sürebiliyor. Uyumlu akıllı telefonlar için orta konsolda kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.