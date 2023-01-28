İki tekerle 8 yıldır zirvede

Honda motosiklet ile rekor satış adedine ulaştı. 8’inci yılda da Türkiye’nin en çok motosiklet satan markası olan marka, yüzde 23,4’lük pazar payına ulaştı.

Honda 8’inci yılda da Türkiye’nin en çok motosiklet satan markası oldu. Şirket, 2022 yılındaki toplam 204 bin 158 adetlik 50cc üzeri Türkiye motosiklet pazarında, 47 bin 844 adetlik satış gerçekleştirdi. Satış rakamlarını bir önceki yıla göre artıran marka, yüzde 23,4’lük pazar payına ulaştı. Şirket aynı zamanda 2022 yılını Honda Türkiye tarihindeki rekor satış adediyle tamamladı.

30 YILDA 500 BİN MOTOSİKLET SATTIK

Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş “8 yıldır aralıksız şekilde pazar lideri olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca 2022 yılında 30 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de, 500 bininci motosiklet satışımızı da gerçekleştirdik. Bu büyük başarımız için öncelikle her zaman yanımızda olan müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Tüketicilerin motosiklete olan ilgisinin 2023 yılında da devam edeceğini ve motosiklet pazarının yüzde 10’luk bir artış göstereceğini öngördüklerini söyleyen Kardeş “Honda Türkiye olarak 2023 yılında da geniş bayi ağımız ve yetkin satış sonrası ekiplerimiz ile Türkiye pazarının ve Türk müşterisinin beklentilerine göre ürün gamımızı geliştirmeye devam ederek yine liderliğimizi korumayı ve pazar payımızı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl içerisinde farklı segmentlerde 10 yeni modelimizi motosiklet severlerin beğenisine sunarak en geniş ürün gamımıza ulaşacağız” açıklamasını yaptı.