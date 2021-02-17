Elektrikli süpürge nasıl seçilir? Karcher, ev temizliği denince ilk akla gelen elektrikli süpürge seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında tüketicileri aydınlatıyor. Karcher’ın Türkiye Pazarlama Yöneticisi Kübra Gegin, şirketlerin inovativ ürünlere yönelik çalışmalara ağırlık vermelerinin yanı sıra teknolojinin de gelişmesiyle elektrik süpürgesi çeşitlerindeki artışın, tüketicileri tercih yaparken zorladığını söyledi.

Elektrikli süpürge nasıl seçilir? Karcher, özellikle ev temizliği denince ilk akla gelen elektrikli süpürge seçiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında tüketicileri aydınlatıyor. Kärcher’ın Türkiye Pazarlama Yöneticisi Kübra Gegin, şirketlerin inovativ ürünlere yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Gegin, teknolojinin de gelişmesiyle elektrik süpürgesi çeşitlerindeki artışın, tüketicileri tercih yaparken zorladığını belirtti. Gegin, bu kadar farklı model içerisinde nasıl seçim yapılması gerektiği konusunda herkesin işini kolaylaştıracak püf noktalarını paylaştı.

DİK SÜPÜRGELERE TALEP ARTTI

Elektrikli süpürge modellerinin en çok tercih edilenlerinin toz torbasız – cylinder denilen yatık modeler olduğunu söyleyen Kübra Gegin, “toz torbalı, dik tip, robot süpürge, su filtreli gibi bir çok farklı tipte elektrik süpürgesi mevcut. Pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması, kişileri günlük temizlikler için daha pratik çözüm arayışına yönlendirdi. Robot süpürgeler ve dik süpürge modellerinde inanılmaz bir talep artışı oldu” dedi. Elektrikli süpürge tiplerindeki değişimin, temizleme performansını doğrudan etkilediğini belirten Kübra Gegin şu bilgileri verdi:

GÜNLÜK TEMİZLİK Mİ? UZUN SÜRELİ TEMİZLİK Mİ?

“Elektrikli süpürge satın alırken öncellikle kullanılacak alanın büyüklüğü, evde yaşayanların astım ve alerjik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı, evde evcil havyan beslenmesi gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Günlük temizlik ihtiyacınız için pratik bir makine mi arıyorsunuz, uzun uzun temizlik yapacağınız bir elektrikli süpürgeye mi ihtiyacınız var? Teknik detaylara bakmadan önce, bu konuları netleştirmenizde fayda var.”

EMİŞ GÜCÜNE KESİNLİKLE BAKILMALI

Elektrikli süpürge satın alırken yapılan en önemli hatanın Watt değerine bakarak karar vermek olduğunu söyleyen Kübra Gegin “Watt motor gücünü göstermektedir; asıl bakılması gereken nokta ise emiş gücüdür. Yüksek motor her zaman yüksek emiş gücü demek değildir. Elektrikli süpürge emiş performansı, ürün dizaynı ile birlikte, vakum hortumu, telekopik tüpler, kullanılan başlık gibi birçok etmene bağlıdır. Süpürgeyi bir bütün olarak düşündüğümüzde, motor önemli bir katalizör olmakla birlikte, baştan uca ürün kalitesi ve dizaynı emiş performansını etkilemektedir. Emiş gücü yüksek bir süpürge arıyorsanız, halı ve sert zemin üzerindeki emiş performansını dikkate almalısınız. Bunu da ürün üzerinden bulunan enerji etiket değerlerine bakarak anlayabilirsiniz” dedi.

BÜYÜK HAZNELER İLK TERCİH SEBEBİ

Elektrikli süpürge seçerken ikinci olarak dikkat edilmesi gereken konunun enerji seviyesi olduğunu söyleyen Gegin, cihazın ne kadar güç tükettiğinden öte, tüketilen güç ile ne kadar temizlik performansı sağladığının önemli olduğunun da altını çizdi. Makinenizin toz toplama haznesinin büyüklüğü ve kolay temizlenebilir olması da elektrik süpürgesi seçiminde dikkat edilmesi gereken detaylardan biri. Bu anlamda ihtiyacınıza göre toz torbalı ve toz torbasız modelleri seçebilirsiniz. Toz torbasız modellerin temizlenmesi pratik olduğundan daha çok tercih ediliyor. Toz torbalı modellerde ise toz, tamamen torba içerisinde kaldığından daha hijyenik olduğunu düşünenler de bulunuyor.

HEPA FİLTRE İLE HİJYENİ ARTIRIN

Evinizi evcil dostlarımızla paylaşıyorsanız, özel teknolojiler ve başlıklar işinizi kolaylaştırabilir. Böylece evinizin en ince köşesindeki tüyleri bile kolayca temizleyebilirsiniz. Polen ve alerjiyi tetikleyen partiküllerin ortadan kaldırılması için kullanılan elektrikli süpürgelerin, bu partiküllerin geri salınımını engellemesinin de önemli olduğunu belirten Kübra Gegin, bu anlamda ürün içerisindeki filtrelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, HEPA filtreli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

SESSİZ SÜPÜRGE MUTLU EV HALKI

Gegin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketicilerin en çok yakındığı konu ise ürünlerin ses seviyesi. Özellikle evde geçirilen zamanın arttığı bu dönemde, temizlik sırasında devam eden eğitimler, toplantılar nedeniyle kullanılan ürünün ses seviyesi çok daha önemli bir hal aldı. Sessiz bir elektrikli süpürge, mutlu ev halkı demektir. Satın almadan önce mutlaka kontrol etmenizde fayda var. Son olarak, ne kadar çok fonksiyon o kadar çok kolaylık… Hem el süpürgesi hem elektrikli süpürge olarak kullanılabilen, kablosuz ikisi bir arada modeller, ıslak & kuru çekim yapan elektrikli süpürgeler, hem silen hem süpürme işlemini tek makinede sunan zemin temizleme makineleri gibi çok yönlü avantajlar sağlayan elektrikli süpürgeler, temizliği daha pratik hale getirerek, hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanmışlardır.”