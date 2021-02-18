Yeni Honda HR-V yıl sonunu bekliyor

Yeni nesil HR-V, Honda, e:HEV logosunu taşıyan en yeni modeli olarak yollara çıkıyor. Yeni nesil HR-V, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak.

Yeni nesil Honda HR-V ile 2022 yılında tüm modellerini elektrikli veya hibrite dönüşüyor. Yüksek güç üretimine sahip, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojileri sunuyor. Yeniden tasarlanan üçüncü jenerasyon HR-V, yenilenen görünümü ile de segmentindeki iddiasını artırıyor. Yeni Honda HR-V, önemli ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesine sahip. Sınıfının en iyi iç mekan genişliği ve coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

YIL SONUNDA GELİYOR

Honda’nın temiz tasarım felsefesine sahip olan yeni HR-V, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulacak. Yeni nesil HR-V e: HEV, kompakt ve coupe esintisine sahip tasarımıyla son derece özgün bir SUV duruşu sergiliyor. Honda’nın en güncel modellerinde uyguladığı fonksiyonellik kavramlarını izleyerek sade ve modern tasarım felsefesini yansıtıyor. HR-V iddialı bir tasarıma sahip ön ızgarası ile dikkat çekiyor. HR-V’de daha korunaklı bir iç mekan için yapılan daha keskin ve dikey kenar tasarımları da göze çarpıyor. Ortası alçak ve düz motor kaputu ile A sütunlarının alt noktasıyla bütünleşen güçlü omuz çizgisi gibi detayları HR-V’nin SUV görünümünü güçlendirerek daha güvenli bir görünüm sağlıyor.

İÇ MEKAN TAMAMEN YENİ

Dış görünümünde olduğu gibi iç mekan tasarımında da kullanılan kaliteli malzemeleri, modern görünümlü döşemeleri ve dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemeleriyle Premium SUV hissini arttırıyor. İç mekanda modern ve minimalist bir tasarım yaklaşımı uygulanan yeni HR-V’de, yatay hareketli gösterge paneli ve büyük bir özenle konumlandırılan unsurlar düzenli, ferah ve Premium bir iç mekan görünümünü beraberinde getiriyor. Kabin içerisindeki ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaraları, temiz bir hava perdesi oluşturarak yeni hava dağıtım sistemiyle iç mekandaki ferahlığı daha da arttırıyor. Yeni HR-V’nin konfor sunan bir diğer tasarım özelliği ise Sihirli Koltuk fonksiyonu. Honda’nın, yeni HR-V’de hibrit güç aktarma sistemini ve yakıt deposunu doğru konumlandırması sayesinde koltukların zemine katlama veya yukarı kaldırma yoluyla elde edilen bagaj derinliği şaşırtıcı ölçüde rahatlık sunuyor.