Elektrikli araç filosu 245 milyona ulaşacak

Elektrikli araç filosu 2030 yılında 245 milyon adede ulaşması bekleniyor. Delphi Technologies, bu araçların kullanım süresine bağlı olarak artacak olan bakım ve onarım gereksinimlerine dikkat çekiyor. Şirket, başta batarya ve fren olmak üzere elektrikli araçların bakım-onarımlarında tehlike arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Delphi Technologies, elektrikli araçlar dünyasındaki fırsatları göstermeyi sürdürüyor. Hem bilgilendirme çalışmaları hem de satış sonrası sektörüne verdiği eğitimlerle bu alandaki öncü rolü üstlenen Delphi Technologies, elektrikli araçların kullanım süresine bağlı olarak artacak olan bakım ve onarım gereksinimlerine de dikkat çekiyor. Bu gereksinimlerden doğacak fırsatlardan, güvenli çalışma için gerekli ekipmana ve bilgi-birikimine yatırım yapan servislerin yararlanabileceğini vurgulayan şirket, elektrikli araç satışlarının ve gelecek öngörülerinin bu konudaki belirleyiciliğine de dikkat çekiyor.

450 YENİ MODEL DAHA GELECEK

Delphi Technologies’ten yapılan bilgilendirmeye göre; 2018 yılında yüzde 65 artan küresel elektrikli araç satışlarının 2019 yılında yüzde 9 gerilediği, fakat 2020 ile birlikte küresel salgının yarattığı hassasiyetlerin de etkisiyle, tekrar büyüme eğilimine girdiği görülüyor. Analiz ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’nin çalışmaları ise otomotiv endüstrisi içerisinde elektrikli bir araca sahip olmanın içten yanmalı motorlu araca göre, daha şimdiden ekonomik olarak uygunluğuna işaret ediyor. Bu kapsamda batarya fiyatlarının tahmin edilenin altında ilerlemesine bağlı olarak, sektörün 2024 yılından önce 100 USD/KWh seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Avrupa’ya bakıldığında devlet teşviklerinin etkisiyle elektrikli araç pazarı yüzde 25 artarken, Çin’de satın alma vergisine muafiyet uygulanarak satışların canlanması hedefleniyor. ABD’de ise Kaliforniya eyaletinde 2035 yılına kadar yeni benzinli ve dizel motorlu binek otomobillerin satışına getirilen yasağın, diğer eyaletlere de örnek oluşturması bekleniyor. Araç üreticilerinin 2022 yılına kadar tahmini 450 yeni modeli daha sunmayı planladığı ifade edilirken, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise elektrikli araçlara olan talebin güçlenmesi sonucu ürün çeşitliliğinin daha da artması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın çalışmalarına göre ise, dünya çapındaki elektrikli araç filosunun 2030 yılında 245 milyon adede, yani bugünün 30 katından fazlasına ulaşacağı öngörülüyor.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BAKIM MALİYETLERİ

Delphi Technologies; yoğun olarak ortalama 20 yılın altındaki geçmişe sahip hibrit ve elektrikli araçlar için, bakım-onarım gereksinimlerinin giderek arttığına vurgu yapıyor. Örneğin fren ve direksiyon sistemlerinin bakımı ile arıza sinyalleri veren sensörler için ihtiyaç duyulan bakımlar, günümüzde artık daha da önem kazanıyor. Fakat yüksek voltaja sahip bataryalı araçlardan doğabilecek tehlikelere maruz kalacağını düşünen birçok servis, bu alandan uzak durmayı sürdürüyor. Delphi Technologies ise teknisyenlerin, temel tehlikeleri öğrenerek ve bunların üstesinden gelmek için gereken bilgiyi edinerek, hibrit ve elektrikli araçlar üzerinde güvenle ve yetkin bir şekilde çalışabileceğini gösteriyor.

ÖLÜMCÜL RİSKLER TAŞIYABİLİR

Bu kapsamda yüksek voltajlı batarya konusu, bakım-onarımda aşılması gereken en önemli konu olarak öne çıkıyor. Elektrikli araç bataryaları; 201,6 Volt’tan 351,5 Volt’a (PHEV) kadar uzanan voltaj seviyeleriyle, içten yanmalı araçlardaki 12 voltluk araç aküsünden çok daha yüksek bir gerilimle çalışıyor. DC (direkt şarj) batarya takımı içerisinde; batarya paketinden motor kontrol ünitesine ve elektromotora uzanan, eşit derecede tehlikeli yüksek voltajlar taşıyan birçok kablo bulunuyor. Bu donanımlardan herhangi biriyle yanlışlıkla oluşabilecek bir temas, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Elektrik çarpmasının yanı sıra, ark patlaması veya patlamadan kaynaklı ciddi yanma ve zararlı pil kimyasallarına maruz kalma da diğer riskler arasında yer alıyor. Ayrıca hibrit ve elektrikli araçlar, elektromotor veya aracın çalışması sırasında yoğun bir manyetik alan üretiyor. Dolayısıyla kalp pili taşıyan bir servis yetkilisinin, söz konusu manyetik alan nedeniyle sistem üzerinde çalışmaması gerekiyor.

GÜVENLİ BİR BAKIM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Tüm bu endişe verici unsurlara karşın doğru prosedürler izlenerek riskler azaltılabiliyor. İlk olarak teknisyenlerin elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak adına CAT 0 1000V dereceli yalıtımlı eldivenler, yalıtımlı botlar ve paspaslar dahil olmak üzere doğru kişisel koruyucu ekipmanları kullanması öneriliyor. Ayrıca elektrikli aracın, uygun yüksek voltaj uyarı tabelalarıyla birlikte kordonlu bir alanda emniyete alınması gerekiyor. Araç anahtarının uzak tutulması ise elektrik sistemlerinin yanlışlıkla çalışmasını veya aracın hareket etmesini önlemek adına önem arz ediyor. Yine fren değişimi gibi son derece basit ve rutin işlemlerin öncesinde de, teknisyenlerin önce araç güvenliğini sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda servis fişi veya izolatör anahtarının çıkarılması, ardından güvenli bir yere kaldırılarak yüksek gerilimli batarya bağlantısının kesilmesi tavsiye ediliyor. Ancak yüksek voltajın dağılması, 10 dakikalık bir süreyi bulacağı için teknisyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek voltaj kablolarının ve elektrikli bileşenlerin elektrik yüklü olup olmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.