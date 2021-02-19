Alfa Romeo Giulia’ya ödül

Alfa Romeo Giulia, Auto Motor&Sport dergisi tarafından düzenlenen “Best Cars” yarışmasında 2021 yılının orta sınıf- ithal kategorisinde birinci seçildi. Bu yıl 45’incisi düzenlenen yarışmada, okuyucu oylarının yüzde 22’sini toplayan Giulia, üst üste dördüncü kez ödülün sahibi oldu.

Alfa Romeo’nun dinamik orta sınıf sedanı Giulia, yeni yıla ödülle girdi. Alman otomobil dergisi Auto Motor&Sport tarafından bu yıl 45’incisi düzenlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği “Best Cars” isimli yarışmada, 100 bini aşkın okuyucu, 11 farklı kategoride 378 model için oylamada bulundu. Alfa Romeo Giulia, oyların yüzde 22’sini aldı. Giulia’nın “Best Cars – En İyi Otomobil Ödülleri”nde 5 yıl içinde kazandığı dördüncü zaferi, Almanya’daki otomobil hayranları arasındaki yerini pekiştirdi.

280 BEYGİRLİK 4 ÇEKER

Giulia, Türkiye’de 2.0 litre 200 HP arkadan itişli ve 2.0 litre 280 HP dört tekerden çekişli 2 farklı motor seçeneğiyle tercih ediliyor. Otomatik şanzımanla müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Motor tipine göre Sprint ve Veloce adı verilen iki ayrı donanım seviyesi bulunuyor. Alfa Romeo Giulia, benzersiz tasarımı, sürüş dinamizmi ve üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Giulia, lüks sportif sedan pazarında sınıfının en iyi performans değerlerini sunabilen model olmasının yanı sıra, en sıra dışı ve heyecan uyandırıcı model olarak da kalpleri fethediyor.