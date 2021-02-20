Suzuki yeni bir servis kampanyası başlattı. Sağladığı avantajlar, satış sonrası hizmetler alanında da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda model yılı fark etmeksizin Suzuki markalı otomobil ve SUV sahibi olanlar, yetkili servis ziyaretlerinde indirim ve hediye fırsatları yakalıyor. 31 Mart’a kadar sürecek kampanya kapsamında Suzuki’sini yetkili servise getirenler, tüm mekanik onarımlar kapsamındaki işçilik ve orijinal parça alımında yüzde 20 indirim fırsatı kazanıyor.

Suzuki yeni bir servis kampanyası başlattı. Suzuki, sunduğu cazip kampanyalarını satış sonrası hizmetler alanındaki avantajlarıyla taçlandırıyor. Türkiye’de artık satışa sunulmayan modelleri de kapsayan kampanya start aldı. Suzuki markalı otomobil ve SUV’a sahip olanlar, yetkili servis ziyaretlerinde özel indirim ve hediyelerle karşılanıyor. Bu kapsamda 31 Mart tarihine kadar sürecek.

İŞÇİLİKTE YÜZDE 20 İNDİRİM

Kampanya kapsamında Suzuki yetkili servislerinde yapılacak tüm mekanik onarımlarda, orijinal parça ve işçilikte yüzde 20 oranında indirim Suzuki sahiplerini bekliyor. Ayrıca belirtilen tarihlerde Suzuki’sine periyodik bakım yaptırmak isteyenler powerbank hediyesi kazanırken, yine yetkili servisi ziyaret eden Suzuki sahipleri, araçları için ücretsiz 23 nokta check-up hizmeti şansını da yakalıyor.