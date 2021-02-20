Toyota’nın güvenli sürüş projesine ödül

Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve pazarlama konusunda faydalanılan teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımının ödüllendirildiği MarTech Awards‘ın Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisinde “Toyota Yandex Navi App Güvenli Sürüş Projesi” ile büyük ödüle layık görüldü.

Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve pazarlama konusunda faydalanılan teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımının ödüllendirildiği MarTech Awards‘ın Otomotiv Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisinde “Toyota Yandex Navi App Güvenli Sürüş Projesi” ile büyük ödüle layık görüldü.

Toyota’nın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trafik kazalarını önleme konusunda Yandex Navigasyon işbirliği ile başlattığı proje ile sürücülerden güvenli sürüş ve trafik kurallarına harfiyen uymaları beklendi. Böylelikle 11 milyon kilometre boyunca sürücülerin araç kullanırken cep telefonlarını kullanmama ve hız limitlerini aşmamaları sağlanmış oldu. Proje kapsamında “İnsan Hayatına” verdiği önemle bugüne kadar trafik kazalarını önleme konusunda araçlarında en yeni teknolojilere yer veren Toyota, Türkiye’de hala kanayan bir yara olmaya devam eden sürücü kaynaklı trafik kazalarını minimuma indirmeyi amaçladı.

Toyota bu tür projelerin yanında trafik kazalarını sıfıra indirme hedefi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu amaçla geliştirdiği kaza önleyici ve kazaların şiddetini azaltan ileri teknoloji sistemi Toyota Safety Sense’i ilk kez 2015 yılında kullanıma sunan Toyota, bu sistemiyle kazaları neredeyse sıfıra indirecek gelişmiş özellikleri otomobillerine taşıyor.