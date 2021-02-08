Suzuki Swift Hibrit, Şubat 2021 kampanyası için özel fırsatları otomobil severlere sunuyor. Şubat 2021 kampanyası kapsamında 80 bin TL’ye 12 ay %0 faiz avantajına ek olarak 199 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla sahip olunabiliyor.

Suzuki Swift Hibrit, şubat kampanyası hız kesmiyor. Suzuki, 2020 yılında kendi sınıfının en çok satan modeli olan Swift Hibrit ve SUV sınıfının iddialı modeli Vitara için Şubat ayına özel kampanyalar sunuyor. Kampanya kapsamında, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart olarak sunulan ileri güvenlik teknolojileri, sınıfının en donanımlı modellerinden biri ve en uygun fiyatlı modeli olarak dikkatleri çeken Swift Hibrit, 80 bin TL’ye 12 ay %0 faiz avantajına ek olarak 199 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla otomobil severleri bekliyor. Bununla birlikte, ALLGRIP 4×4 sürüş teknolojisi, verimli yakıt tüketimi ve üstün güvenlik teknolojileriyle dikkatleri çeken Vitara, 120 bin TL’ye 24 ay %0,83 faiz avantajına ek olarak 284 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla satışa sunuluyor.

YÜZDE 20’DEN FAZLA YAKIT TASARRUFU

Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Böylece, dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor. Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.