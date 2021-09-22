Toyota kadın güçleri öğrencilere rol model oluyor

Toyota, Avrupa’da çalışma alanlarındaki çeşitliliği yansıtmak adına özellikle Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ile ilgili pozisyonlarda daha fazla kadına yer vermeyi amaçlıyor.

Toyota, Avrupa’da çalışma alanlarındaki çeşitliliği yansıtmak adına özellikle Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ile ilgili pozisyonlarda daha fazla kadına yer vermeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda JA Europe ve Inspiring Girls International ile işbirliği yapılarak “Toyota Girls STEM the Future” programı başlatıldı.

Araştırmalara göre; kadınların Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik ile ilgili alanlarda kariyer seçimlerinin yeterli olmadığını gösteriyor ve bu oran Avrupa’da sadece yüzde 18 seviyesinde kalıyor. Ayrıca okullarda Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına ilgi duyan kızların sayısı ise sadece yüzde 26 olarak belirlendi. Çalışmalar ise, çocukların bir rol modeli olduğunda bu oranın ikiye katlanabileceğini gösteriyor.

Bu amaçla başlatılan “Girls STEM the Future” programı, kız öğrencilerin rol modelleriyle, yani Toyota’da çalışan kadınlarla direkt iletişim kurmasını sağlıyor. Bu program sayesinde kız öğrenciler rol modellerinden ilham alarak Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ile ilgili kariyerleri keşfederek bu alanları daha fazla tercih edebilecekler.

“Girls STEM the Future” programı kapsamında Toyota rol modellerinin derslerde kız öğrencilerle etkileşim kurmasının yanı sıra öğrencilerin fabrikalardaki Ar&Ge merkezi ve inovasyon merkezleri gibi alanlara ziyareti de sağlanacak.

Toyota bu programla birlikte insana saygı felsefesinin altını çizerken herkesin güvende olduğu ve katkıda bulunduğu kapsayıcı bir ortam yaratmaya devam ediyor. Aynı zamanda kadınlara Toyota’da sunulan fırsatların da altı çiziliyor.