Satılan her 4 Kona’dan biri elektrikli

Hyundai KONA Elektrik, Avrupa’daki iddiasını artırarak 100 bin adetten fazla satıldı. Bu satış adetine göre Avrupa’da satılan her dört KONA modelinden biri elektrikli versiyon oldu.

Hyundai Motor Company, Türkiye’de de satışa sunduğu Yeni KONA Elektrik modeli ile başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Avrupa’da satılan her dört KONA modelinden biri KONA Elektrik olurken bu rakam Almanya’da her iki araçtan birinin olarak öne çıkıyor. Avrupa’da yükselen popülerliğin tadını çıkaran KONA, hibrit, elektrik ve üç içten yanmalı motor olmak üzere toplam beş farklı varyasyonla satışa sunuluyor. Bugüne kadar, Avrupa’da 100.000’den fazla satışa imzasını atan KONA Elektrik, dünya çapında da 142.000’den fazla satıldı. İlk kez 2018 yılında tanıtılan otomobil, 484 km ile segmentindeki en uzun menzile sahip modellerden biri.

AVRUPA’NIN İLK TAM ELEKTRİKLİ KOMPAKT SUV’Sİ

Hyundai, KONA Elektrik’i piyasaya sürmesiyle Avrupa pazarı için en iki önemli endüstri trendini birleştiren ilk otomobil üreticisi oldu. Tam elektrikli aktarma organları ve kompakt SUV gövde stiliyle öne çıkan Hyundai KONA Elektrik, güçlü elektrik motoru, uzun sürüş mesafesi ve şık görünümü ile tüm beklentileri aynı anda karşılayabiliyor. Güney Kore’deki Ulsan ve Çekya’daki Nosoviçe fabrikalarında üretilen araç, Hyundai’nin 2040 yılına kadar gerçekleştirmek istediği sıfır emisyon ve temiz çevre stratejisine de oldukça katkıda bulunuyor.

12 YILDA 4 ELEKTRİKLİ MODEL YOLA ÇIKACAK

KONA Elektrik, Hyundai’nin iddiasını artırdığı tek elektrikli model değil. Bu yılın başlarında elektrikli IONIQ 5’i piyasaya süren Hyundai, 2025 yılına kadar 12 yeni elektrikli otomobili daha satışa sunmayı planlıyor. Ayrıca, 2025 yılına kadar yılda 560.000 EV araç satmayı hedefleyen Hyundai, aynı süre zarfında gruptaki diğer markalarla beraber toplam olarak 23 yeni BEV modeli tanıtmış olacak. Hyundai, bu model atağının yanı sıra, 2035 yılına kadar Avrupa’daki tüm ürün yelpazesini ve 2040 yılına kadar dünya çapındaki tüm modellerini de tamamen elektrikli hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca, Güney Koreli marka 2040 yılına kadar global EV pazarının yüzde 8 ila 10’unu oluşturmayı hedefliyor.