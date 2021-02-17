Yeni Dacia Sandero ve Stepway 2021 versiyonlarıyla tanıtıldı. Yeni nesille birlikte dizel motora da son veren model, benzinli ve LPG’li seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca otomatik tarafında da X-tronic şanzıman eşlik edecek.

Yeni Dacia Sandero ve Stepway 2021 versiyonlarıyla tanıtıldı. Lansman videosuyla tanıtlan modelde Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur ve Dacia ürün ekibi eşlik etti. Yeni Dacia Sandero ile birlikte marka bu segmette dizel motor serüvenine son vermiş oldu. Yeni modeller oldukça zengin donanımla birlikte geldi. Renault Grubu’nun CMF-B platformunda üretilen modeller; aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getirdi.

160 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Sandero Stepway lansmana özel 160 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Sandero ise mart ayında 134 bin 900 TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla showroomlardaki yerini alacak.

HİKÂYE YENİ BAŞLIYOR

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yenilenen Sandero ailesinin Dacia markası için yeni ve daha güçlü bir hikayenin başlangıcı olduğunu dile getirdi. Çağdaş, “İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, hepimize hayatımızda gerçekten nelerin önemli olduğunu hatırlatan bir dönem oldu. Geleceğin mobilitesi bizi daha sürdürülebilir tüketime, temel ihtiyaçlara ve gerçekten önemli olana yönelmeye davet ediyor. Yeni Sandero ve yeni Sandero Stepway de işte bu temellere bağlı kalarak tüketicilerin gerçekten ihtiyacı olan her şeyi sunmak üzere tepeden tırnağa yenilendi. Yeni tasarımıyla daha dinamik ve modern bir görünüm kazanan Sandero ailesinde konfor, güvenlik ve teknoloji özellikleri de artırıldı” ifadelerini kullandı.

X-TRONIC ŞANZIMAN VE AÇILABİLİR CAM TAVAN GELDİ

Renault Grubu’nun bilgi birikiminden yararlanarak CMF-B platformunda üretilen modeller, X-tronic şanzıman, elektrikli açılır cam tavan ve kablosuz Apple CarPlay gibi birçok yeniliği de beraberinde getirdiğini belirten Çağdaş, şunları aktardı: “Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer alacağız. Yeni Sandero B-HB segmentinde de rekabet etmeye devam ederken, yeni Sandero Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz sahibi olacağız. SUV ruhunu artık daha da fazla hissettiren yeni Sandero Stepway’in bu segmentin en önemli oyuncularından biri olmasını hedefliyoruz. Sandero ailesinin yer aldığı B segmenti oldukça dinamik ve rekabet seviyesi yüksek. B-HB segmenti 2020 yılında toplam binek pazarından yüzde 12,1 pay aldı. Türkiye’de B-SUV segmenti ise, 2015’te toplam binek otomobil pazarından yüzde 1,5 pay alırken, 2020’de bu oran ciddi bir artış göstererek yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Yenilenen modellerimizde Türkiye pazarı için böylesine önemli segmentlerde iddialı bir şekilde yer alarak genel marka performansımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

7 FARKLI RENK SEÇENEĞİ OLACAK

Yeni Sandero ve Sandero Stepway’de yedişer farklı renk seçeneği sunuluyor. Yeni Sandero Stepway’in lansman rengi olan Atacama Turuncu, modelde ilk kez kullanılıyor. Yeni Sandero’da ise Ayışığı Gri, üçüncü nesille birlikte ilk kez renk skalasına katıldı. Yeni Sandero, donanım seviyesine ve opsiyona göre 2 adet 15 inç ve bir adet 16 inç, yeni Sandero Stepway ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile sunuluyor.

İÇ MEKAN DUSTER’DAN TANIDIK

Ayrıca yeni Sandero ve Sandero Stepway’in iç mekanı da dış tasarıma paralel olarak yenilendi. İç mekanda direksiyon haricinde tüm öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik takviyeli hale gelen direksiyon daha yüksek bir sürüş konforu sunuyor. Yenilenen Sandero ve Sandero Stepway, tüketicilerin her seviyedeki ihtiyacına cevap veren 3 farklı multimedya sistemi de bulunuyor.

LPG’Lİ SEÇENEĞİ DE VAR

Açıklamaya göre, yeni Sandero ve Sandero Stepway, tüketicilere zengin ve verimli bir motor yelpazesi sağlarken, ilk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla sınıfının ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla geliyor. Bugüne kadar başarısını kanıtlayan, turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. B segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren bu motorla Sandero ailesi, binek pazarında en düşük yakıt tüketim maliyetlerinden birini tüketicilerle buluşturuyor. 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca yeni Sandero’da bulunuyor.

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