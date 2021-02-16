Karcher şarjlı VC 5 Premium süpürge ile maksimum temizlik

Karcher şarjlı VC 5 Premium elektrikli süpürge ile artık temizlik daha pratik. Patentli üçlü teleskopik sistemi sayesinde, kolay saklama avantajı da sunan VC 5 sadece bir düğmesine basıldığında, boyutunun yarısı kadar küçülebiliyor.

Karcher şarjlı VC 5 Premium kablosuz elektrikli süpürge ile özgürce dans edercesine keyifle temizlik yapmanız artık mümkün. Batarya ile çalışan Kärcher VC 5 kablosuz elektrikli süpürge; ne sürekli hareketinize engel olan elektrik kablosu ne de arkanızdan sürekli çekiştirmek zorunda kalacağınız bir gövdeye değil. Temizlik yaparken size muazzam bir konfor da sunuyor.

TORBASIZ TEMZLİK

Patentli üçlü teleskopik sistemi sayesinde, kolay saklama avantajı da sağlıyor. Kärcher VC 5 Premium sadece bir düğmesine basıldığında, boyutunun yarısı kadar küçülebiliyor. Modern, kompakt tasarımı ve şarj bataryası sayesinde taşınması da saklanması da çok kolay olan Kärcher VC 5 25,2 V’luk güçlü lityum iyon bataryası sayesinde hiç aralıksız 60 dakika çalışabiliyor. Yüksek verimli emisyonsuz motora ve değiştirilebilir zemin aparatına sahip olan Kärcher VC 5 Premium, özel olarak geliştirilen aparatları, tasarımı ve özel hava kanalları sayesinde minimum enerji tüketimiyle maksimum güç üretiyor.

ENTEGRE FİLTRE ÖZELLİĞİ

Tüm sert zeminler ve halılarda optimum temizlik elde etmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği Kärcher VC 5 Premium, entegre filtre temizleme özelliğine sahip torbasız filtre sistemiyle, pahalı toz torbalarından da tasarruf sağlıyor.

HEPA FİLTRE İLE HİJYENİ ARTIRIN

Evinizi evcil dostlarımızla paylaşıyorsanız, özel teknolojiler ve başlıklar işinizi kolaylaştırabilir. Böylece evinizin en ince köşesindeki tüyleri bile kolayca temizleyebilirsiniz. Polen ve alerjiyi tetikleyen partiküllerin ortadan kaldırılması için kullanılan elektrikli süpürgelerin, bu partiküllerin geri salınımını engellemesinin de önemli olduğunu belirten Kärcher Türkiye Pazarlama Yöneticisi , bu anlamda ürün içerisindeki filtrelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, HEPA filtreli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.