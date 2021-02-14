SUV araçlara olan talep her geçen gün artış gösterirken artan fiyatlar karşısında tüketici B SUV modeller ile yükseldi. Geçen yıl toplam satışlara bakıldığında da büyüme hızı B-SUV’da daha seri oldu. Markalar da bir bir B planlarını pazara sunarken, rekabet iyice kızıştı. Hyundai Kona, Renault Captur ve Nissan Juke’tan sonra Opel Crossland ve Citroen C3 Aircross da sahneye çıktı.

Artan fiyatlar C SUV’dan B SUV modeller ile geçiş sağladı. Otomobil pazarında tercihler her geçen gün değişirken, yerden yüksek araçlara olan ilgi de artış gösteriyor. Dünyada C-SUV ile başlayan değişim neredeyse A sınıfına kadar bulaşacak. Türkiye’de de ağırlık C segmentinde fakat düşen alım gücü ve artan ÖTV oranları yeni bir otomobile sahip olmayı zorlaştırıyor. Ayrıca yerden yüksek modellerden vazgeçmek istemeyen tüketici, yeni aracıyla segment düşürüyor.

B-SUV HIZLA YÜKSELİYOR

Rakamlara baktığımızda 2019 yılında Türkiye’nin toplam SUV pazarı satış adedi bazında 98 bin 509 olarak gerçekleşti. 2020’de bu segmentte yüzde 84’lük büyüme kaydedildi ve SUV satışları 181 bin 554 adede ulaştı. C-SUV modeller bu dönemde 2019’a göre yüzde 87’lik büyüme performansı sergiledi. B-SUV ise büyüme neredeyse 1.5 kat daha fazla oldu. Son 1 yıllık süreçte B-SUV araçlar yüzde 113’lük büyüme kaydetti. 2019 yılında C-SUV modeller SUV pastasından yüzde 72 pay alırken, B-SUV yüzde 14 seviyesinde kaldı. Tablo 2020’de C segmenti için hemen hemen aynı kalırken, B’de büyüme görüldü. B-SUV’lara talep gittikçe artınca yeni modellerde peş peşe gelmeye başladı. Böylece üreticilerin ‘B’ planı başladı.

C3 AIRCROSS’A MAKYAJ

Bu segmentte en son yenilenen modellerden biri ise Nissan Juke ve Citroen C3 Aircross’tan sonra Opel Crossland oldu. Yeni nesliyle birlikte ‘X’ takısından kurtulan model sadece Crossland ismiyle dikkat çekiyor. Almanya’da, geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan yeni Opel Crossland, Türkiye’de aralık ayında satışa sunuldu. Yeni Opel’in ilk temsilcisi olan model, ocak ayında segmentinin lideri oldu.

YENİ OPEL CROSSLAND

Yeni Opel Crossland, bağımsız olarak ileri-geri hareket eden ve yatırılabilen arka koltuklarıyla ileri seviyede esnek bir kullanım sunuyor. Araç, yüksek verimlilik seviyesine sahip yılın motoru ödüllü 1.2 litre benzinli ve yine yüksek verimlilik sağlayan 1.5 litre dizel arasında seçim yapabiliyor. Benzinli 130 HP ve dizel 120 HP güç seçenekleri bulunuyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 216 bin 900 liradan başlıyor.

C3 AIRCROSS’A YÜZ NAKLİ

PSA çatısı altında faaliyet gösteren ve gerçek bir Fransız markası olan Citroen de C3 Aircross modelini yeniledi. Yeni bir ön tasarım ve renklere kavuşan aracın konforu da artırıldı. Yenilenen alt gövde kaplaması ve çamurluk ağzı kaplamaları, ön ve arka koruma plakaları ve tam boy tavan barları ile benzersiz ve özgün bir görünüm sergiliyor. Modelin dinamik ve modern dış görünümünü her ikisi de elmas kesimli veya tamamen siyah olmak üzere 16 inç ve 17 inç jantlar tamamlıyor.

BAGAJ HACMİ 520 LİTRE

Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.289 litreye kadar çıkıyor. Araçta aynı zamanda, yüksek verimlilik seviyesine sahip PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli cephesinde PureTech 110 ve PureTech 130 motor seçenekleri, dizel cephesinde ise BlueHDi motor seçenekleri seçeneği de bulunuyor. Her iki motor seçeneğinde de otomatik ve manuel seçenekleri mevcut. Aracın mevcuttaki 2021 model başlangıç fiyatı ise 296 bin 500 lira.

LİDERLİK SAVAŞI BAŞLADI

Kısa bir süre önce Türkiye pazarında yola çıkan Nissan Juke, B-SUV segmentinde boy gösteren modellerden biri. 229 bin 900 liralık lansman fiyatıyla dikkat çeken araç, 3 silindirli, 1.0 litrelik turbo motora sahip. Aracın bagaj hacmi ise 422 litre bagaj hacmi ile de öne çıkıyor.

HYUNDAİ KONA

2020’nin sonunda pazara çıkan Hyundai Kona da dikkat çeken modellerden. Zengin donanımıyla dikkat çeken model, 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisiyle harman edilmiş. 1.6 litrelik benzinli motor ise ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai KONA’yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Aracın satış fiyatı 230 bin 605 liradan başlıyor.

RENAULT CAPTUR

Bu segmentte dikkat çeken modellerden birisi ise Renault Captur. Geçen yıl pazara adım atan yeni Captur, teknoloji odaklı tasarıma sahip. Aracın bagaj hacmi 536 litre. Türkiye’de 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe EDC 130 bg, 1.3 TCe EDC 155 bg olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 bg ve 1.5 Blue dCi EDC 115 bg olmak üzere 2 dizel motorla dikkat çekiyor. Captur’un başlangıç fiyatı da otomatik benzinli seçeneğiyle 298 bin lira.