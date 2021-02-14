Türkiye’nin en çok tercih edilen hot hatch modeli

Honda Civic Type R, satış grafiği ile Türkiye’de segmentinin en çok satan modeli oldu. Honda, 2020 yılını toplam 13 adet Civic Type R satışı ile kapattı.

Performansıyla göz kamaştıran Honda Civic Type R, satış rakamları ile de farkını ortaya koydu. Makyajlı versiyonuyla yılın ikinci yarısında satışa çıkmasına rağmen 13 adetlik satışı ile segmentinin en çok satan modeli oldu. Araç, ‘Hot Hatch’ sınıfındaki liderliğini korudu. Modelin makyajla güncellenen versiyonu Türkiye’de de performans sevenlerin odağı olmayı başardı. Type R’ın 2.0 litre VTEC Turbo motoru ve 6 vitesli manuel şanzımanı benzersiz bir performans sunarken, üç çıkışlı egzoz sisteminin Aktif Ses Kontrolü özelliği ile de sürüş keyfini artırıyor.

SOLUKSUZ SPORCU

Düşük ağırlık merkezi, hafif ve rijit gövdesiyle Type R, yüksek performanslı hatchback segmentinin en iyi sürüş deneyimini yaşatıyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi ile daha atak ve keskin bir sürüş deneyimi sunan Type R, Adaptif Amortisör Sistemi’nin yazılımının yol koşullarını çok daha hızlı bir şekilde okuması sayesinde üstün yol tutuşu sağlıyor.

0’DAN 100’E 5,8 SANİYEDE ULAŞIYOR

Type R, R 0-100 km/s hızlanmasını 5,8 saniyede tamamlıyor ve 270 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Çeşitli sürüş modları ile konfor ve performansı bir arada sunan Type R, Honda LogR özelliği ile sürüş verilerini kayıt altına alıp analiz ederek sürücünün kendini geliştirmesine katkı sağlıyor. İç ve dış tasarımı ile en az performansı kadar dikkat çeken Civic Type R, güvenliği de ön planda tutuyor. Type R, sınıfının en kapsamlı güvenlik paketlerinden biri olan SENSING ile Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) ve Lastik Basınç İkaz Sistemi (TPMS) gibi birçok aktif güvenlik teknolojisini bünyesinde barındırıyor.