Suzuki Vitara için Şubat ayına özel “4×4 Bizden” uygulamasını devreye aldı. 330 bin 800 TL’lik GLX Premium versiyonunda, ALLGRIP 4×4 versiyonu sahiplerini bekliyor.

Suzuki Vitara için Şubat ayında “Vitara’da 4×4 Bizden” uygulamasını başlattı. Suzuki Vitara’nın, en yüksek donanım seviyesindeki GLX Premium versiyonunda, 330 bin 800 TL olan 4×2 model fiyatına, ALLGRIP 4×4 sürüş teknolojisine sahip modeli hediye ediliyor. Şubat ayında sunduğu kredi fırsatları kapsamında ise;120 bin TL’ye 24 ay boyunca yüzde 0,83 faizli kredi seçeneğibüyük avantaj sağlıyor.

GERÇEK 4 ÇEKER

ALLGRIP teknolojisi içerisinde yer alan otomatik, spor, kar ve kilit olmak üzere 4 farklı sürüş modu; 140 PS’lik Boosterjet turbo motoru, 6 ileri vitesli tam otomatik şanzımanı, gelişmiş arazi performansı; ve ileri güvenlik özellikleri sunan Suzuki Vitara; 4×4,sürücü beklentilerini tüm yol koşullarında eksiksiz karşılıyor.

4.2 İNÇ’LİK EKRAN BİLE VAR

Vitara’da 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, eğlenceli sürüş deneyimleri yaşatan 10,1 inçlik multimedya ekranı, hız sabitleme sisteminin entegre edildiği konforlu direksiyon simidi, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleriyle; arka çapraz trafik uyarısı, çift sensörlü fren desteği, şerit takip ihlal ve uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma, adaptif hız sabitleme sistemi, eğim iniş kontrol sistemi, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP gibi sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan donanım ve özellikler yer alıyor. Yolcu koltukları katlandığında 710 litre yükleme hacmine ulaşan Vitara’da süet koltuklar,LED farlar ve LED stop lamba grubu, anahtarsız çalıştırma sistemi vepanoramik sunroofgibi özellikler ise efsane SUV’un konforunu tamamlıyor.