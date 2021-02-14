Skoda Kamiq ayda 2 bin 600 liraya

Skoda, Şubat ayı boyunca geçerli olacak ve cazip taksit koşullarıyla birlikte Kamiq modeline ulaşmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor.

Skoda Kamiq modelinde, Şubat ayı boyunca geçerli olacak cazip taksit fırsatları sunuyor. ŠKODA’nın ilk kompakt SUV modeli KAMIQ’i vdf Autocredit ile tercih edenler, 36 aylık finansmandan yararlanabilecekler. Bu fırsatla birlikte daha düşük taksitlerle birlikte hayallerindeki KAMIQ modeline ulaşabilecekler.

1.0 LİTRELİK BENZİNLİ

ŠKODA KAMIQ, ürün yelpazesindeki 1.0 TSI 110 PS DSG Elite versiyonu için Şubat ayına özel, vdf Autocredit fırsatıyla belirli tutardaki peşinatın ardından, çok düşük taksitlerle her bütçeye uygun şekilde 35 ay vade imkanı sunuyor. Vade sonu olan 36. ayda ise, gerçekleştirilecek toplu ödeme için müşterilere üç farklı seçenek sunuluyor.

Bu fırsattan yararlanan kullanıcılar, 3 yılın sonunda vdf’nin sunduğu geri alım garantisiyle araçlarını vdf’ye vererek ya da kendileri satarak kalan krediyi kapatıp, yeni bir ŠKODA da tercih edebilecekler. Bu sayede her zaman yeni bir otomobil kullanmanın keyfini yaşayabilecekler.

Bununla birlikte satın aldığı KAMIQ’i kullanmaya devam etmek isteyenler, toplu ödemeyi 12 ay yeniden taksitlendirerek de ödeyebilecek. İsteyenler toplu ödemeyi peşin olarak yapıp, anında KAMIQ’in tamamen sahibi olabilecekler.