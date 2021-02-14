Jeep, Willys ile 80’inci yaş gününü kutluyor. Renegade, Compass, Wrangler ve Gladiator modellerinde ‘80’inci Yıl Dönümü’ özel versiyonlarını pazara sunmaya hazırlanıyor.

1941 yılında seri üretilen ilk 4×4 araç Willys MB ile doğan Jeep efsanesi, 2021 yılında 80’inci yaşını kutluyor. Jeep DNA’sı, geçtiğimiz 80 yılda, üstün off-road becerilerinin yanı sıra konfor ve teknolojik anlamda sürekli yenilenerek gelişti. Segmentine adını veren marka, 4×4 liderliği, özgürlük ve macerayla geçen 80 yılda ürün gamıyla da önemli bir dönüm noktası yaşıyor.

1949 YILINDAN BERİ 4 ÇEKİYOR

80 yıldır macera, özgürlük, özgünlük ve tutku kelimelerinin küresel çapta sembolü olan Jeep, Willys MB’nin ardından 1949 yılında dört tekerlekten çekişli Willys Wagon’un yollara çıkmasıyla Sport Utility Vehicle (SUV) sınıfını yarattı. 1963 yılına gelindiğinde ise Wagoneer ile ‘Premium SUV’ sınıfının yaratıcısı oldu.Tarihi boyunca her zaman yeni segmentlerin ve yeni teknolojilerin öncüsü olan marka,günümüzde ise Renegade, Compass ve Wrangler 4xe modelleriyle başarılarla dolu tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

80’İNCİ YILA ÖZEL VERSİYONLAR

Jeep’in özel versiyonları markanın geçmişine saygı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda 1966 yılında başlayan yıl dönümlerini veya başarıları kutlamak için özel versiyonlar üretme geleneğini de sürdürüyor. 2021 yılının yıldızları olacak Renegade, Compass, Wrangler ve Gladiator’ün “80’inci Yıl Dönümü” özel versiyonlarının; ilkbahardan itibaren pazarlarda kademeli olarak satışa sunulması planlanıyor.

ÖZEL TASARIMLI İPUÇLARI

Jeep’in 80’inci yıl özel versiyonlarının tamamında yarı parlak Granit Kristal vurgularla zenginleştirilen “80. Yıl Dönümü” logosu, tungsten dikişli ve “80. Yıl” logosuna sahip elmas desenli koltuk döşemeleri yer alıyor. Özel versiyonların iç mekanlarını ise parlak siyah vurgular ve koltuklarla paspaslardaki logo etiketleri gibi özel tasarım ipuçları süslüyor. Modellerde yer alacak özel alaşım jantlar yıl dönümü versiyonlarının dış görünümünü tamamlıyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motorlar dışında, Jeep’in şarj edilebilir hibrit sistemiyle de donatılacak olan versiyonlar, markanın benzersiz 4×4 yeteneklerini destekleyen gelişmiş teknoloji ve güvenlik donanımlarına da sahip olacak. 8,4 ve 10,1 inçlik dokunmatik ekranlar, DAB radyo ve akıllı telefon entegrasyonu ile UconnectTM, tam LED aydınlatma ve yeni “1941’den beri” bilgi-eğlence sistemi ekranı kullanıma sunulan donanımlardan bazıları olacak.