Toyota son 10 yılın rekorunu kırdı

Toyota, Ocak ayında 4 bin 62 adetlik satış ve yüzde 11,5’lik pazar payı ile son 10 yılın rekorunu kırdı. Corolla ise toplam 3 bin 875 adetlik satış ile müşterilerinin ilk tercihi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Toyota, Ocak ayında 4 bin 62 adetlik satış ve yüzde 11,5’lik pazar payı ile son 10 yılın rekorunu kırdı. Corolla ise toplam 3 bin 875 adetlik satış ile müşterilerinin ilk tercihi oldu. Liderliğini bir kez daha kanıtladı. Corolla’nın bu rekor satışları içinde 1892 adet ile yüzde 48’inin hibrit versiyonu oldu. Özellikle filo ve perakende müşterilerinin benzinli ile birlikte Corolla Hybrid’e olan yoğun ilgisinin devam ettiğinin de gösterdi.

SATIŞLARIN YARISI HİBRİT

Toyota, 2 bin 20 adedi hibrit versiyonlar olmak üzere toplamdaki 4 bin 62 satışıyla Ocak ayında binek otomobil kategorisinde tüm markalar içinde 20 adetlik farkla ikinci sıraya yerleşti. Marka, Ocak ayındaki bu satış başarısıyla, bir önce yılın aynı ayına oranla binek otomobilde yüzde 7,5, ticari araç segmentinde yüzde 460 ve toplamda da yüzde 12,6’lık büyüme elde etti ve toplam pazardaki payını artırdı.