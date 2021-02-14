Hyundai yeni robot TIGER-X modelini tanıttı

Hyundai Motor Grubu, robot teknolojilerindeki yatırımlarına yeni bir konseptle devam ediyor. TIGER adı verilen akıllı robot, insansız kara taşımacılığında, ulaşılması zor arazilerde kullanılacak.

Hyundai robot teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Hyundai Motor Grubu, iki yıl önce CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkardığı üst düzey mobilite araç (UMV) konseptini, TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot) adıyla seri üretime almaya hazırlanıyor. Teknolojik robot, Hyundai Motor Grubu’nun Amerika, California’da bulunan New Horizons Studio şirketi tarafından geliştiriliyor.

ARAZİ VE DOĞA İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Üstün yetenekleri olan akıllı robot, ulaşılması güç arazilerde ve zorlu doğa koşullarında kullanılacak. Modüler bir platform üzerinde inşa edilen TIGER’ın oldukça kullanışlı bir bacak ve tekerlek sistemi bulunuyor. Bu özel kabiliyetli hareket sistemi sayesinde 360 derecelik yön kontrolü yapabilen robot, ayrıca uzaktan gözlem için de özel sensörlerkullanıyor. Bunun haricinde TIGER, ulaşılması güç yerlerde tamamen şarj olabilmesi ve hareket komutlarını artırabilmesi için insansız hava araçlarına (İHA) da bağlanabiliyor.

BÜYÜK BİR YÜK BÖLMESİ VAR

Robot, gövdesinde büyük sayılabilecek bir yük bölmesine sahip. Böylelikle, zorlu bölgelere acil teslimat veya malzeme taşınması için devreye girebiliyor. Bacaklar bir insan gibi adım atabilirken, yüzey düzeldiği andan itibaren tekerlekleri bir taşıt gibi kullanmaya başlıyor. Fakat, bu özel bacak sistemi, en iddialı ve en performanslı arazi aracından bile daha kabiliyetli olarak hareket edebildiğinden sarp kayalıklar, derin çukurlar ve dik yamaçlardan takılmadan geçebiliyor.

HEM YÜRÜYOR HEM DE GİDİYOR

Hyundai Elevate konsepti baz alınarak geliştirilen robot, böylece yürümenin haricinde tekerlekleri aracılığıyla optimum hızı da ulaşabiliyor. Elevate robotla arasındaki tek fark, biri yük diğeri ise insan taşıyabiliyor. Şimdilik yük taşıma ve acil durumlarda müdahele amacıyla kullanılmasını planlanan bu robotlar, ilerleyen dönemlerde insan taşımacılığı ve hava ulaşımı gibi alanlarda da karşımıza çıkmaya devam edecek.