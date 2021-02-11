Yeni Opel Crossland ile X’ten vazgeçti

Yeni Opel Crossland yeni yüzüyle Türkiye’de satışa sunuldu. Aynı zamanda markanın yeni kurumsal kimliğini de tanıtan model, artık ‘X’ takısından da kurtuldu. Daha önce Crossland X ismiyle pazarda boy gösteren model artık sadece Crossland ismiyle çağrılacak.

Yeni Opel Crossland yeni yüzüyle Türkiye’de satışa sunuldu. Aynı zamanda markanın yeni kurumsal kimliğini de tanıtan model, artık ‘X’ takısından da kurtuldu. Daha önce Crossland X ismiyle pazarda boy gösteren model artık sadece Crossland ismiyle çağrılacak. Opel’in tasarım felsefesindeki değişiklik, yeni modellerinde Vizör ve Pure Panel gibi sade öğeler ile temsil ediliyor. Marka kimliğinde ise daha keskin logo, yazı tipinde tercih ettiği daha yalın karakterler ve markayı temsil eden çarpıcı sarı renk ile özdeşleştirilmiş.

TÜRKİYE’DE ARALIK AYINDA SATIŞA SUNULDU

Almanya’da, geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan yeni Opel Crossland, Türkiye’de aralık ayında satışa sunuldu. Yeni Opel’in ilk temsilcisi olan model, ocak ayında segmentinin lideri oldu ve iddiasını şimdiden kanıtladı. Yeni Opel Crossland, şık tasarım ve esnek kullanımı bünyesinde birleştiren kompakt bir crossover. Yeni model, vizörlü yeni marka yüzüne, arkada merkezi model ismi uygulamasına, geniş iç mekana ve 520 litreye kadar bagaj hacmine sahip.

FRANSIZ ÇATISINDA ALMAN KİMLİĞİ

Opel’in yeni kurumsal kimliğini ve bunun ilk örneği olan yeni Opel Crossland’i değerlendiren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Müşterilerimiz 2021’den itibaren daha modern bir Alman markası ile karşılaşıyor olacak. Artırdığımız müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini, yapılacak olan dijitalizasyon ve yenilenen marka kimliği yatırımlarıyla 2022 sonuna kadar tüm bayilerimizde devreye alacağız. Opel’in Türkiye’de satacağı her iki araçtan birinin SUV segmentinden olmasını hedefliyoruz. Ocak ayında segmentinin lideri olan yeni Opel Crossland, bu hedefimiz doğrultusunda markamızın önemli oyuncularından biri olacak” dedi.

YENİ OPEL CROSSLAND ÖZELLİKLERİ

Yeni Opel Crossland’in tüm versiyonlarda standart olarak sunulan LED ön farları, gece sürüşlerini daha güvenli ve daha keyifli hale getiriyor. Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu 7 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerine sahip. Edition donanımından itibaren standart olarak gelen AGR sertifikalı ergonomik sürücü koltuğu, tüm yolculuklarda önemli ölçüde artırılmış konfor sunuyor. Ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, park etme stresini ortadan kaldırıyor.

Anahtarsız giriş ile çalıştırma ve gelişmiş park pilotu gibi özellikleri arayanlar için Elegance donanımı öne çıkıyor.

Üst seviye konfor için Crossland Ultimate devreye giriyor. Ürün gamının en üst noktasını oluşturan versiyon, bir çok marka ve modelde opsiyon listesinde yer alan ileri teknoloji, konfor ve güvenlik özelliklerini standart olarak sunuyor. Alcantara koltuk döşemesi ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası öne çıkan özelliklerden bazıları. Ultimate donanımında ayrıca 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Navi Pro bilgi-eğlence sistemi de standart olarak yer alıyor. Hem sürücü hem de ön yolcu için sunulan AGR onaylı ergonomik koltuklar, ayarlanabilir ısıtma özelliği ile araç içi konforu artırıyor. Isıtmalı koltukların yanı sıra ısıtmalı direksiyon simidi ile de üst segment rakiplerini zorluyor.

520 LİTRELİK BAGAJ

Yeni Opel Crossland, bağımsız olarak ileri-geri hareket eden ve yatırılabilen arka koltuklarıyla ileri seviyede esnek bir kullanım sunuyor. 60/40 oranında bölünen iki parça koltuklar, 150 milimetreye kadar kızaklar üzerinde ileri-geri kaydırılabiliyor. Böylece bagaj alanı 410 litreden sınıfının en iyi değeri olan 520 litreye kadar çıkıyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.255 litreye kadar ulaşıyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTORLAR

Yeni Opel Crossland müşterileri, yüksek verimlilik seviyesine sahip yılın motoru ödüllü 1,2 litre benzinli ve yine yüksek verimlilik sağlayan 1,5 litre dizel arasında seçim yapabiliyor. Benzinli 130 HP ve dizel 120 HP güç seçenekleri bulunuyor. Motorlar zorlu Euro 6d emisyon normunu karşılıyor.