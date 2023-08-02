72 yaşında yeniden delikanlı oldu

Toyota Yeni Land Cruiser Prado modelinin tanıttı. Markanın 72 yıllık delikanlısı olmaya gelen modelin örtüsünü kaldırdı. Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de müşterilerine sunmayı planlıyor.

Toyota Yeni Land Cruiser Prado modelinin tanıttı. Markanın 70 yıllık delikanlısı olmaya gelen modelin örtüsünü kaldırdı. Toyota, Yeni Land Cruiser Prado modelini 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de müşterilerine sunmayı planlıyor. 72 yıl önce 1 Ağustos 1951’de “Toyota BJ” olarak doğan Land Cruiser, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Fuji Dağı 6. İstasyonuna kadar tırmanabilen ilk araç olarak gücünü ve dayanıklılığını kanıtlamıştı.

DAHA YENİLİKÇİ BİR TASARIMA KAVUŞMUŞ

Yeni Land Cruiser Prado, en zor koşullarla baş edebileceğini açıkça vurgulayan zamansız tasarımını, modern bir yaklaşımla harmanlıyor. Yeni Land Cruiser, “köklerine dönüş” tasarım diliyle öne çıkarken aynı zamanda maceracı görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Keskinleştirilmiş ön arka köşe hatları ve daraltılmış alt gövdesiyle birlikte çok daha yüksek bir off-road performansı sağlıyor. Bununla birlikte gövde parçaları, bir hasar durumunda kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlandı. Dış tasarımında klasik Land Cruiser siluetine sahip olan yeni model, güçlü yatay çizgileriyle dikkat çekiyor. Land Cruiser Prado, 4.920 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 1.870 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.850 mm.

7 KOLTUKLU SEÇENEĞİ DE VAR

Yeni Land Cruiser Prado, kabinde fonksiyonelliği öne çıkararak beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Land Cruiser Prado Türkiye’de ise mevcut modelde olduğu gibi yedi koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek. Yatak olarak tasarlanmış dijital kokpiti ve fonksiyonel tasarım öğeleriyle donatılan araçta, zorlu arazilerde sürüş yaparken dahi tüm kontrollerin kolayca yönetilmesi sağlanıyor. Yüksek sürüş pozisyonu ve görüş açısında yapılan geliştirmeler sayesinde sürücü her zaman yola hakim olabiliyor.

240 BEYGİRLİK DİZEL

Yeni Land Cruiser Prado’nun motor seçenekleri de, Toyota’nın güçlü ve off-road sürüş şartlarındaki dayanıklılığını yansıtıyor. Yeni model bir dizel ve iki benzinli motor seçeneğiyle tanıtıldı. Türkiye pazarında sunulması planlanan 2.8 litrelik turbo dizel motor, yakıt verimliliği ve yüksek performans arasında güçlü bir denge sunacak şekilde tasarlandı. 204 HP güç üreten motor, yeni sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi. Bu motorun çekme kapasitesi 3.500 kg olarak açıklandı.

2.7 LİTRELİK BENZİNLİ SEÇENEĞİ DE VAR

Benzinli motor seçeneklerinden yeni TNGA 2.4 turbo motor (279 HP) sekiz ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirilerek dinamik ve güçlü bir sürüş sağlıyor. Land Cruiser Prado’nun diğer benzinli motor seçeneği ise, 163 HP gücüne sahip 2.7 litre versiyonu olacak.

VİRAJ DENGE ÇUBUĞU AYARLANABİLİYOR

Yeni Land Cruiser Prado’da ilk kez elektrik destekli (EPS) direksiyon sistemi de kullanıldı. Böylece zorlu off-road şartlarında sürüş yaparken hissedilen darbeler minimuma indiriliyor. Ayrıca tüm hızlarda daha direkt direksiyon tepkileri ve kolay manevra kabiliyeti elde ediliyor. Yeni Land Cruiser Prado’nun artan off-road kapasitesiyle birlikte yeni ayrılabilir ön viraj denge çubuğuna yer verildi. Yeni SDM “Stabiliser with Disconnection Mechanism” teknolojisi, ilk kez bir Toyota modelinde kullanıldı. Sürücü, kokpit üzerinde bulunan bir kontrol düğmesiyle viraj denge çubuğunun durumunu değiştirebiliyor. Bu özellik sayesinde zorlu off-road şartlarında daha yüksek sürüş kabiliyetine sahip olunurken, aynı zamanda daha konforlu ve daha iyi yol tutuş performansı elde ediliyor.