Temmuz rekoru kırıldı, düşüş başlar mı?

Türkiye’de Temmuz 2023 araç satışları belli oldu. ODMD verilerine göre, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar yıllık bazda yüzde 115,4 artarak, tüm zamanların temmuz ayı satış rekoru kırıldı. Sektör temsilcileri düşüş trendinin başlayacağına değinmişti.

Türkiye’de Temmuz 2023 araç satışları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar yıllık bazda yüzde 115,4 artarak, tüm zamanların temmuz ayı satış rekoru kırıldı. Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 112 bin 459 adet oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 83,1 arttı. Otomobilde 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlar yüzde 79,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç satışları ise 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 95,7 artış gösterdi.

PAZAR 700 BİN ADEDE YAKLAŞTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 61,7 oranında artarak 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 68,0 artarak 152 bin 540 adet oldu. MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş geçtiğimiz günlerde “Enflasyonist beklentiler ve kur salınımı, vatandaşın alım kararlarını öne çekmesinde halen etken. Eylül ayından itibaren yılın son aylarında talepte yavaşlama bekliyorum” dedi. Birkaç gün önce açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de “Talepte yavaşlama sinyali başladı. Yatırım amaçlı otomobil alımları azaldı. Sadece ihtiyacı olanların ya da aracını yenilemek isteyenlerin bayilere yöneldi” demişti.

ELEKTRİKLİ ARACA TALEP OLDUKÇA YÜKSEK

Satışların 89,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48,5 oranıyla SUV otomobiller oldu. Benzinli otomobil satışları 355 bin 927 adetle satışlardan 68,9 pay alırken, elektrikli araçların 17 bin adeti aşarak satışlardan yüzde 3,4 pay alması dikkat çekti. Yüksek enflasyon ve kurdaki yükselişe paralel otomobil fiyatları artmaya devam ediyor.