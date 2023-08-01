Otomobili artık nakdi olan alacak

Taşıt kredisi oranları hızla artmaya devam ederken, BDDK’dan faizleri yükseltecek yeni bir hamle daha geldi. Taşıt kredilerinde risk ağırlığı artırılırken, uzmanlar bunu kredi faizlerinde artışa yorumladı. Bununla birlikte yüzde 5’e kadar düşen kredili alımların artık neredeyse son bulacağı bunun ise sadece nakde döneceği tartışılıyor.

ALİ YILDIRIM

Taşıt kredisi oranları hızla artmaya devam ediyor. Uzun bir süredir yeni bir araç almak için kredide zorluk yaşadığını söyleyen tüketiciler, alımlarını ağırlıklı olarak nakit parayla yapıyordu. Hatta aktarılanlara göre uzmanlar taşıt kredili araç alımlarının yüzde 10 seviyesine kadar düştüğü paylaşılanlar arasındaydı. Hatta geçtiğimiz hafta Dacia Spring lansmanında konuşan MAİS Genel Müdürü “Döviz kurları ve buna oranla fiyatlar yükseliyor. Şu anda ticaretin yüzde 95’i peşin parayla dönüyor. Satışlar asla krediyle dönmüyor. Bu çok sürdürülebilir değil. Kurlar biraz daha hareketlenirse vatandaşlar beklemeye geçer” demişti. Böyle sıfır otomobil satışlarının sadece yüzde 5’inin krediyle yapıldığını ortaya koymuştu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı karar kredili satışa neredeyse son verecek bir düzenleme oldu.

111 BİN 363 ADETLİK SATIŞIN

5 BİN 568 ADEDİNE KREDİ ÇEKİLDİ

2023 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Haziran ayına göre yüzde 38,1 artarak 111 bin 363 adet oldu. Yani sadece haziran ayına baktığımızda bu tabloda satışlardaki gerçeği görmek mümkün. Böylece uzmanların aktardığı bilgiye göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarında Haziran 2023 perakende satışların sadece 5 bin 568 adedinde kredi kullanıldı.

TAŞIT KREDİLERİNDE FAİZLER ARTACAK

BDDK’nın yeni kararı doğrultusunda taşıt kredilerinde risk ağırlıkları yüzde 150 oldu. 2021 yılında risk ağırlıkları yüzde 75 idi. Uzmanlar bunu yeni faiz politikasına yordu. Taşıt kredilerinde faizlerin artacağını paylaşan uzmanlar, politika faizinin bu yolla desteklendiğini de savundu.

TALEP VE KREDİ KANALLARI DARALTILIYOR

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan “Bireysel krediler taşıt kredilerinde yüzde 60 oranında artmıştı. Kredi genişlemesi enflasyonu körükler. Kredi daraltma ile iç talebi dengeleyeceğiz” demişti. Bunun sinyalini önceden veren Merkez Bankası, atılan bu hamle ile hem talebi hem de kredi kanallarını daraltmayı hedefliyor. Böylece ithalat ağırlıklı otomotiv sektöründe cari açığında bu yolla düşmesi hedefleniyor.