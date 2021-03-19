Basınçlı yıkama ve buhar ile yüzde 80 su tasarrufu

Karcher ile su tasarrufu sağlamak mümkün. Kärcher Türkiye Pazarlama Yöneticisi Kübra Gegin Kärcher’in geliştirdiği ürünlerle temizlik yapılırken, harcanan suda yüzde 80 tasarruf sağlandığını söyledi.

Karcher ile su tasarrufu sağlamak mümkün. Kärcher 22 Mart Dünya Su Günü’nde su tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Kärcher, geliştirdiği ürünlerde de su konusunda tasarruf sağlamayı ön planda tutuyor. Kärcher Türkiye Pazarlama Yöneticisi Kübra Gegin Kärcher’in geliştirdiği ürünlerle temizlik yapılırken harcanan suda yüzde 80 tasarruf sağlandığını aktardı. Su kaynaklarını daha verimli kullanmak için bazı püf noktalarını da paylaştı.

3.500 LİTRE YERİNE 400 LİTRE

Kärcher’in geliştirdiği basınçlı yıkama makinelerinin, sudan ciddi ölçüde tasarruf sağladığını aktaran Kübra Gegin, şu bilgileri verdi: “Saat başı bahçe hortumundan 3.500 litre su akar. Kärcher’in yüksek basınçlı yıkama makineleri ise sadece 400 – 600 litre su kullanarak, gereğinden fazla su harcamanızı engeller. Basınçlı yıkama makinelerimiz su tasarrufu sağlamanın yanı sıra yüksek basınç teknolojisi sayesinde daha etkin temizlik sağladığı için kimyasal kullanımına olan ihtiyacı azaltırken çevreye de zarar vermenizin önüne geçer. Saatte 3.100 litre su tasarrufu imkanı sunan basınçlı yıkama makineleri, yüzde 80 daha az su kullanımı ile işlem süresini de kısaltarak etkin ve çevreci bir temizlik sağlıyor.”

BUHARLI TEMİZLİKLE 1 LİTRE SUDAN 1700 LİTRE BUHAR

Genel ev temizliğinde de su kullanımında önemli ölçüde tasarruf sağlayarak ev ekonomisine katkıda bulunmanızı sağlayacak bazı ipuçlarını da paylaşan Kübra Gegin, zemini temizlerken bile sudan tasarruf edilebileceğini belirterek şu bilgileri verdi: “Temizlik sırasında buharlı bir temizleyici kullanmanız her zaman tasarruf yapmanızı sağlar. Kärcher buharlı temizlik makineleri bir litre sudan 1.700 litre buhar ürettiği için, temizlik sırasında yüzde 80 oranında su tasarrufu sağlarsınız. Kirin türüne bağlı olarak bu, yaklaşık 75 metrekarelik bir zemin yüzeyinin temizlenmesi için yeterlidir. Paspas ve kova ile silme işi aynı yüzey için beş litre su gerektirir. Buhar yardımıyla sadece zeminleri değil, aynı zamanda armatürleri, derz aralarını veya duşa kabinlerini herhangi bir kimyasal madde kullanmadan temizleyebilirsiniz. Duşakabin, fayans, mutfak tezgahı, pencereler, fırın içi gibi hassas yüzeyleri temizlerken çok fazla su ve kimyasal kullanılıyor; bu anlamda buharlı temizlik makineleri çevreyi koruyarak hijyen sağlıyor.”

HER YIL 75 BİN M3 SUYU DÜNYAYA GERİ KAZANDIRIYOR

Küresel Doğa Fonu (GNF) ile işbirliği içinde 2012’de “Dünyaya Temiz Su” girişimini başlattıklarını aktaran Gegin, Kärcher’in ayrıca Almanya’daki Bühlertal fabrikasında kendi atıksu arıtma tesisini kurarak buradaki geri dönüşüm sistemi sayesinde, her sene 75.000 m3 suyu dünyaya geri kazandırdıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler’in dünya üzerinde 1 milyar 400 milyon insanın susuz kaldığını açıkladığını aktaran Gegin, yapılan araştırmaların 2025 yılında 2 milyar ve 2050 yılında 7 milyar kişinin su bulma ihtimalinin kalmayacağını ortaya koyduğunu da söyledi.