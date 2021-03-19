İlk sızan fotoğraflardan itibaren 2021 model yeni Peugeot 308 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusu sorgulanmaya başlıyor. Yeni 308’in özellikleri dikkat çekerken, tasarımı da oldukça sportif.

İlk sızan fotoğraflardan itibaren 2021 model yeni Peugeot 308 Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusu sorgulanmaya başlıyor. Yeni 308’in özellikleri dikkat çekerken, tasarımı da oldukça sportif. Yeni Peugeot 308 aynı zamanda markanın yeni logosunu da taşıyor. Optimize edilen platform daha da geniş bir iç mekanı beraberinde getirirken, aracın modern dinamizmini ve karakterini daha da vurguluyor.

DİZEL MOTORDAN VAZGEÇMEDİ

Araç aynı zamanda dizel motordan da vazgeçmedi. Ama plug-in hibrit, benzinli ve dizel olmak üzere farklı motor seçenekleri de sunuyor. Gövde tasarımını değiştirerek segmentindeki konumunu daha da güçlendiriyor. 55 mm uzayan dingil mesafesi silüeti uzatırken arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunuyor. Zarif burunla birlikte 20 mm azalan yükseklik, motor kaputunu görsel olarak uzatıyor. Aerodinamik performans açısından büyük öneme sahip arka tasarım, tanımlanan hatchback silüetine uygun geçiş noktaları temel alındı. Rüzgar tüneli formunda tasarlandı. Bu noktada arka taraf boyunca uzanan karakteristik omuz çizgisine kadar tavandaki hat da çok önemli bir rol üstleniyor.

BAZ DONANIM SEVİYESİ BİLE LED

Ön farlar baz donanım seviyesinden itibaren LED teknolojisiyle donatılıyor. Keskin ve ince tasarımıyla farlar, yeni PEUGEOT 308’in dinamik karakterine katkıda bulunuyor. Farlar görsel olarak ön tampondaki aslan dişi şeklindeki gündüz farlarıyla uzatılıyor. Bu ışık imzası hem gündüz hem de gece henüz ilk göz temasında fark edilen güncel PEUGEOT stiliyle mükemmel bir uyum sergiliyor. GT / GT Pack donanım seviyelerinde, Full LED farlar daha da ince bir tasarıma sahip ve günlük kullanımda daha fazla verimlilik ve güvenlik için PEUGEOT Matrix LED teknolojisiyle donatılıyor. Bagaj hacmi 412 litre, ayrıca bagaj zeminin altında 28 litre daha bölmeli bir saklama alanı daha bulunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.323 litreye kadar çıkıyor.

3 BOYUTLU GÖSTERGE

Yeni kompakt direksiyon simidinde, yeni sürüş destek sistemlerini kullanırken sürücünün direksiyon simidini tuttuğunu algılayan sensörler bulunuyor. Ergonomik, isteğe bağlı olarak ısıtmalı olarak sunulan direksiyon simidi tüm fonksiyonlara erişim sağlıyor. Göz hizasında konumlandırılan göstergeler, Active donanım seviyesinden itibaren 10 inçlik dijital bir gösterge ekranı olarak sunuluyor. GT ile birlikte devreye 3-Boyutlu bir gösterge giriyor. Tamamen yapılandırılabilir ve kişiselleştirilebilir olan dijital ekranda, doğrudan kumanda kolundan değiştirilebilen; TomTom bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Destek Sistemleri, Enerji Akışı vb olmak üzere çeşitli görüntüleme modları bulunuyor.

YARI OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ

Dur-Kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi (EAT8 otomatik şanzıman ile) ve Şerit Konumlandırma Asistanı’nı kapsayan Drive Assist 2.0 Paketi (yıl sonunda sunulacak) ile yarı otonom sürüşe doğru önemli bir adım daha atılıyor. Ayrıca, bölünmüş yollar için 3 yeni işlev daha bulunuyor. Yarı otonom şerit değiştirme özelliği sürücünün öndeki aracı sollamasını ve ardından 70 km/s’den tekrar 120 km/s’ye çıkmasını öneriyor. Öngörülü hız önermesi, sürücüye hızını (hızlanma veya yavaşlama) hız sınırı tabelalarına göre ayarlamasını öneriyor. Viraj Hızını Uyarlama, 180 km/s’ye kadar hızlarda aracın hızını virajın açısına bağlı olarak ayarlıyor.

HİBRİT MOTOR SEÇENĞİ DE OLACAK

PEUGEOT 308, satışa sunulduğu ülkelere bağlı olarak 2 adet Plug-in hibrit motor seçeneğiyle sunulacak. HYBRID 225 e-EAT8 / İki tekerlekten çekişli / 180 HP (132 kW) PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana entegre an 81 kW elektromotor / km başına 26 gr C0₂ ve 59 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde). HYBRID 180 e-EAT8 / İki tekerlekten çekişli / 150 HP (110 kW) PureTech benzinli ve e-EAT8 otomatik şanzımana entegre 81 kW elektromotor / km başına 25 gr C0₂ ve 60 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde). 12,4 kWh kapasiteye ve 102 kW güce sahip lityum-iyon bataryanın standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak 7,4 kW tek fazlı şarj olmak üzere iki farklı entegre şarj çözümü farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılıyor. Wall Box (32 A) 7,4 kW ile tek fazlı (7,4 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 1 saat 55 dakika. Güçlendirilmiş priz ile (16 A), tek fazlı (3,7 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 3 saat 50 dakika. Güçlendirilmiş priz ile (8 A), tek fazlı (3,7 kW) entegre şarj cihazıyla tam şarj için 7 saat 05 dakika.

Benzinli, 1,2 litre hacimli 3 silindirli:

PureTech 110 S&S MT6,

PureTech 130 S&S MT6,

PureTech 130 S&S EAT8.

Dizel, 1,5 litre hacimli 4 silindirli:

BlueHdi 130 S&S MT6,

BlueHdi 130 S&S EAT8,