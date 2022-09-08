Ford Otosan’dan ikinci elektrikli ticari E-Transit Custom’u tanıttı

Ford Otosan E-Transit modelinden sonra şimdi de E-Transit Custom modelini tanıttı. Ford Pro, Ford’un heyecanla beklenen ikinci elektrikli ticari aracı Ford E-Transit Custom’ı tanıttı.

Ford Otosan E-Transit modelinden sonra şimdi de elektrikli E-Transit Custom modelini tanıttı. Ford Avrupa tarafından çevrim içi olarak Londra’dan gerçekleştirilen global basın toplantısında, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek, merakla beklenen tam elektrikli ikinci ticari modeli yeni E-Transit Custom’un yeni özellik ve teknolojilerini paylaşıldı. Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom, Ford’un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor.

380 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

E-Transit Custom’ın sahip olduğu yeni nesil batarya teknolojisiyle 380 kilometreye (km) kadar menzil hedeflenebiliyor ve aracın DC hızlı şarjı ile 125 kW hızlı şarj mümkün oluyor. E-Transit Custom, Ford Pro’nun şarj yönetimi ve optimizasyonu dahil bir dizi uçtan uca çözümle desteklenerek çeşitli müşteri ihtiyaçları için üstün performans sunacak.

1.1 TONLUK YÜK KAPASİTESİ

E-Transit Custom’ın kullanıcılarına sundukları sadece yenilikçi teknolojilerle da sınırlı değil. E-Transit Custom’ın, 1.100 kilograma kadar yük kapasitesi, 100 milimetre (mm) daha düşük yük zemini ve 2 bin kilogramlık maksimum çekme kapasitesi de müşterilere sağlanan yeni olanaklar arasında yer alıyor. Bağımsız arka süspansiyon ve sınıfının lideri motor gücü de E-Transit Custom’ın müşterilere sunduğu sürüş deneyimini yepyeni boyutlara çıkarıyor.

135 VE 217 BEYGİRLİK GÜÇ SEÇENEKLERİ

Müşteriler ihtiyaçlarına göre her biri sınıfının lideri 415 Nm tork üreten 100 kW veya 160 kW (135 PS veya 217 PS) motor güçleri arasından seçim yapabiliyor. Motorun doğrudan aracın arkasındaki zemine monte edilmesiyle özel bir alt şasi ihtiyacı ortadan kalkarken 90 derece döndürülerek yerleştirilmesi sayesinde maksimum yük alanı yaratılıyor ve ağırlık azaltılıyor. Güçlü elektrikli aktarma organlarının 2 bin kilograma varan sınıfının en iyisi çekme kapasitesine sahip olması E-Transit Custom’ı segmentinde sunduğu avantajlarla hem diğer elektrikli araçların hem de dizel araçların önüne geçiriyor.

11 KW İLE 7.2 SAATTE TAM ŞARJ

E-Transit Custom, Ford Pro Şarj ile enerji yönetimini önemseyen, başta tam zamanlı filo yöneticileri ve araçlarını geceleri şarj etmek için depolara erişimi olmayan daha küçük operasyonlara bu alanda da önemli bir fayda yaratıyor. Yeterince zamanı olmayan ve araçlarını evde şarj etmesi gereken sürücüler, Ford Pro’nun uzman danışmanlığından, kolay şarj ünitesi kurulumu ve bakımı, Ford araçlarıyla entegrasyon, şarj planlamayı ve ödemeyi kolaylaştırıyor. E-Transit Custom’ın 11 kW AC üç fazlı entegre şarj cihazı, bataryayı 7,2 saatte tamamen şarj edebiliyor. Dolayısıyla aracın vardiya sonrası gece boyunca şarj olabilmesini sağlıyor. Müşteriler yoğun günlerde FordPass Pro mobil uygulamasından yararlanarak hareket halindeyken anlık şarj durumunu takip edebiliyor.

ÜRETİM 2023 SONBAHARDA BAŞLIYOR

Ford’un en verimli fabrikalarının başında gelen Kocaeli Fabrikaları, en ileri üretim teknolojilerine sahip üretim hattı ve batarya montaj tesisi ile Ford Otosan’ın ticari araç üretiminde mükemmellik merkezi ve Avrupa’daki Transit üretiminin merkezi olarak konumunu güçlendiriyor. Ford Otosan’ın geçen yıl duyurduğu 2 milyar avroluk yatırımının en önemli adımlarından biri olan E-Transit Custom’ın üretimine 2023 sonbaharında başlanacak. E-Transit Custom, markanın Türkiye’de tam bağlanabilirlik sunacağı ilk elektrikli model olacak. Kısa bir süre önce Türkiye’deki üretim tesislerinde ve AR-GE merkezinde, 2030’da karbon nötr olma hedeflerini açıklayan Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor. Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 88’sinin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz aylarda törenle seri üretim için hattan indirdiği Ford’un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit’i Kocaeli Fabrikalarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanarak üretiyor.