En çok satılan otomobil yine Fiat Egea

En çok satılan otomobil namını elden bırakmaya Fiat Egea, ilk 5 ayda da zirveden inmedi.

En çok satılan otomobil namını elden bırakmaya Fiat Egea, ilk 5 ayda da zirveden inmedi. Fiat markası, toplam pazarda sürdürdüğü liderliğini, mayıs ayında da korudu. İlk 5 ayda, hem otomobil ve hem de toplam otomotiv pazarının en çok tercih edilen markası oldu. Egea Model Ailesi’nin yanında Doblo ile Fiorino modellerinin de performansıyla dikkat çeken marka 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 47 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı ile yüzde 15’lik Pazar payı elde etti. Lansmanından bugüne Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Egea Sedan’ın satış adedi mayıs ayında 5 bin 250 adet olurken, Egea Cross dahil tüm model ailesinin 5 aylık satış rakamı ise 31 bin 615 adet olarak gerçekleşti.

LANSMANINDAN BU YAN 300 BİN ADEDİ AŞTI

Mayıs ayında toplam otomotiv pazarının yüzde 18’lik kısmını tek başına Fiat markasının oluşturduğunu vurgulayan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2015 yılının Ekim ayında satışa sunduğumuz Fiat Egea, liderliğini sürdürüyor. Egea model ailemiz, lansmanından bu yana toplam 300 bin adeti aşan bir satış başarısı elde etti.” açıklamasında bulundu.

YERDEN YÜKSELDİ ZİRVEYİ ALDI

Aileye yeni katılan Egea Cross’a da çok kuvvetli bir talep olduğunu aktaran Aytaç “Yenilenen Egea Ailesi, kendi segmentinin en üst seviyesinde teknoloji ve konfor sunuyor. Tüm versiyonlara üst donanım seviyesi de dahil olmak üzere dengeli bir talep var. Mayıs ayında Egea Cross da segmentinde lider durumda. Türk tüketicisinin çok beğendiği Cross’a olan ilginin artarak devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

TİCARİ ARAÇTA DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKA

İlk beş ayda olduğu gibi mayıs ayında da Fiat markasının satışlarının da yine yüzde 96’sının yerli üretimden oluştuğuna dikkat çeken Aytaç, “Yenilenen Fiat Egea’nın başarısının yanında hafif ticari araç modellerimizin de performansımıza çok önemli bir katkısı var. Fiat Professional Ailesi’nin Tofaş’ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino, birllikte sınıflarının önde gelen modelleri olmayı sürdürüyorlar. Uzun yıllardır tüketicinin beğenisini kazanan Fiat Doblo ve Fiorino ile minivan segmentinin de en çok tercih edilen markası olduk.” diye konuştu.