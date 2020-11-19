Ferrari’nin ilk seri üretim plug-in hibrit modeli, SF90 Spider tanıtıldı. Üstsüz model 780 beygir güce sahip. Araç 0’dan 100 km hıza 2.5 saniyede ulaşıyor.

Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in Hibrit Elektrikli araç modeli SF90 Spider tanıtıldı. SF90 Spider, Ferrari markasının ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli ilk spor otomobil olarak dikkat çekiyor. SF90 Spider, Ferrari’nin RHT (Açılır Hard Top) mimarisinin en yeni versiyonu olarak da öne çıkıyor. Otomobilin sade ve hafif yapısıyla dikkat çeken tavanı, yalnızca 14 saniyede açılıp kapanabiliyor.

21 KİLOGRAM DAHA HAFİF

SF90 Stradale’de olduğu gibi SF90 Spider da Ferrari’nin sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve deneyimi yansıtıyor. SF90 Spider’da otomobilin pist yeteneklerini uçlara çıkarmak isteyenlere yönelik ek bir opsiyonel paket de sunuluyor. Böylelikle SF90 Spider, “Assetto Fiorano” donanım paketi ile standart bir otomobilden ayrışıyor. Özel donanım paketi, GT yarışlarından aktarılan Multimatic amortisörler de kapsamlı bir modifikasyonu beraberinde getiriyor. Asetto Fiorano’da yer alan diğer özellikler arasında kullanılan karbon ve titanyum gibi ekstra hafif malzemeler. SF90 Spider’in ağırlığını 21 kg düşürerek ağırlık tasarrufu sağlıyor. Yine Assetto Fiorano çerçevesinde Michelin Pilot Sport Cup2 pist lastikleri de donanım kapsamında yer alıyor. Assetto Fiorano donanmı ile otomobilin yarış kabiliyetlerini daha da vurgulayan iki renk tonlu boya opsiyonu da sunuluyor.

780 BEYGİR GÜCÜNDE

Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK’un (Motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 HP’lik gücü ile diğer V8 turbo beslemeli motorlardan 60 beygir daha fazla güç ürerek Ferari tarihindeki en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor.

100 KM İÇİN 2.5 SANİYE YETİYOR

İçten yanmalı motor ve elektrik motorları arasındaki sinerji, otomobilin maksimum 1000 beygir üretmesine ve sadece Ferrari yol otomobillerinin değil, aynı zamanda kategorisinin en üst seviyesine yerleşmesini sağlıyor. RAC-e, tork dağılımını yöneterek üst limitlerdeki sürüş dinamiklerini daha kontrollü hale getiriyor. Direksiyon başında benzersiz bir sürüş deneyimi için, Manettino üzerindeki 4 farklı sürüş modundan (e-drive, hybrid, performance, qualify) biri seçilebiliyor. AWD özelliğine sahip olan SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor.

İÇ MEKANA DİJİTALLİK HAKİM

SF90 Spider’ın iç mekanında, ağırlıklı olarak dijital tasarlanan göstergeler ve ekranlara yer verildi. Bu gösterge ve ekranla, otomobilin çalışmadığı zamanlarda tamamen karararak kabine oldukça minimalist bir görünüm vermesi sağlandı. Direksiyon simidine konumlandırılmış Engine Start (motor çalıştırma) düğmesine basıldığında kabin aydınlanırken, tüm dijital parçalar da aşamalı olarak çalışmaya başlıyor. Merkezi gösterge paneli, verileri görmeyi kolaylaştırmak ve kabini saran etkiyi vurgulamak için kavisli olan tek bir 16″ HD ekrandan oluşuyor. 16 inçlik, kavisli HD ekranıyla otomotiv dünyasında bir ilk olan bu panel, istenirse direksiyon üzerinden dokunmatik ekran kullanılarak kişiselleştirilebiliyor. Ekranda görünen büyük dairesel devir sayacı ve etrafındaki batarya şarj göstergesi ise ilk bakışta dikkat çekiyor. Ekranın büyük boyutu, tüm kontrolün direksiyondan sağlanması kolaylaştırıyor ve ekranın kişiselleştirmesindeki yüksek esneklik seviyesini gösteriyor. Göz hizasındaki gösterge sayesinde temel bilgiler, ön camın bir bölümüne yansıtılabiliyor. Pistlerden ilham alınan “gözler yolda-eller direksiyonda” felsefesi SF90 Spider’da da iç mekân tasarımı ve konsol mimarisini şekillendirmede önemli bir rol üstleniyor. Bir diğer önemli inovasyon ise direksiyonda gerçekleştiriliyor. Direksiyonun üzerinde bulunan dokunmatik yüzey sayesinde sürücü ellerini direksiyondan ayırmadan araç özelliklerine erişebiliyor.

SF90 Spider – Teknik Özellikler

İçten Yanmalı Motor

Tip V8 – 90° – turbo – kuru karterli

Toplam hacim 3990 cc

Silindir çapı ve strok 88 mm x 82 mm

Maks. güç çıkışı* 7500 dev/dk’da 780 bg

Maks. tork 6000 dev/dk’da 800 Nm

Maks. motor hızı 8000 dev/dk

Sıkıştırma oranı 9.4:1

Elektrikli Motorlar

eDrive maks. güç çıkışı 1 62 kW

eDrive maks. sürüş mesafesi 25 km

Batarya kapasitesi 7,9 kWh

Boyutlar Ve Ağırlık

Uzunluk 4704 mm

Genişlik 1973 mm

Yükseklik 1191 mm

Dingil mesafesi 2649 mm

Ön iz genişliği 1679 mm

Arka iz genişliği 1652 mm

Boş ağırlık** 1670 kg

Boş ağırlık/güç 1,67 kg/bg

Ağırlık dağılımı %45 ön/%55 arka

Bagaj kapasitesi 74 litre

Yakıt deposu kapasitesi 68 litre (11 rezerv)

Lastikler Ve Jantlar

Ön 255/35ZR20J9.5

Arka 315/30 ZR20J11.5

Frenler

Ön 398x223x38 mm

Arka 360 x 233 x 32 mm

Vites Kutusu

F1 sekiz vites çift kavramalı vites kutusu, AWD, elektrikli ön aks

Elektronik kontroller: eSSC: E4WD (eTC, e-Diff3), SCME-Frs, FDE 2.0, EPS; enerji geri kazanımı özelliğine sahip yüksek performanslı ABS/EBD

Performans

Maks. kombine güç çıkışı*** 1000bg (735 kW)

0-100 km/h 2,5 sn

0-200 km/h 7,0 sn

100-0 km/h < 29,5 m

Azami hız 340 km/sa

Yakıt Tüketimi Ve Co2 Emisyonları

* 98 oktan yakıt ile

** Opsiyonel içerik ile

*** eManettino Qualify mod