Toyota Corolla emisyona çalım için 3 silindirle geldi

Toyota Corolla sedan yeni nesil benzinli motora kavuştu. 1.5 litrelik benzinli motor emisyon oranlarını karşılamak için geliştirildi.

Toyota Corolla sedan yeni nesil benzinli motora kavuştu. 1.5 litrelik benzinli motor emisyon oranlarını karşılamak için geliştirildi. 1.5L Dynamic Force güç ünitesi ile sunacak. Türkiye’de üretilen Toyota Corolla Sedan’ın yeni motor seçeneği olan 1.5L Dynamic Force, Avrupa’daki yeni emisyon standartlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

3 SİLİNDİRLİ BENZİNLİ MOTOR

Toyota’nın yeni 1.5L Dynamic Force motoru, düşük tüketimi ve çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni 3 silindirli 1.5 litrelik motor, modern TNGA tasarımı sayesinde daha düşük ağırlığa sahip ve daha az yer kaplıyor. Bununla birlikte yakıt tüketim ve CO2 salımlarında yüzde 17 oranında iyileşme sunuyor.

ORTALAMA TÜKETİM 5.6 LİTRE

Yeni 1.5L Dynamic Force, ileri teknolojisi ve geliştirilen özellikleriyle birlikte daha iyi hava yakıt karışımı sunarak daha yüksek termal verimlilik ve daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Yeni 1.5 litrelik motor, WLTP ölçümlerine göre 127-139 g/km CO2 ve 5.6-6.2 lt/100 km birleşik tüketim değerine sahip.

10 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

Toyota Corolla Sedan’da tercih edilebilecek 1.5L Dynamic Force motor, 10 ileri otomatik şanzıman veya 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilebilecek.

Otomotiv tarihinin adı en çok bilinen otomobillerinden olan Toyota Corolla, yarım asrı geride bıraktı. 12’nci nesliyle kısa bir süre önce yollara çıkan Corolla, Türkiye’deki üretim serüvenine devam ediyor. Tamamen yenilenen araç, Premium tasarım ve donanım özellikleriyle birlikte hibrit gibi çok çekici bir motor seçeneğiyle birlikte yollara çıktı. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni Corolla Hybrid, çevreci özellikleri ve zengin donanım listesiyle ‘Türkiye’de yılın otomobili’ adayları arasında yerini almaya başardı….