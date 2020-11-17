2035 itibarıyla benzinli ve dizel araç satışı yasak

Kanada’nın Quebec eyaletinde, benzinli ve dizel araç satışı yasak olacak. Araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklayacağını açıkladı.

Kanada’nın Quebec eyaletinde, benzinli ve dizel araç satışı yasak olacak. Kanada‘nın Quebec eyaleti, fosil yakıtla çalışan araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklayacağını açıkladı. Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, sera gazı salınımı ile mücadele ve elektrikli araç kullanımını artırmayı hedefleyen Kanada’nın ikinci büyük eyaleti, 5 milyar dolarlık bir geçiş planı ile 2030’da salınım seviyesini 1990’daki haline çekmeyi hedefliyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da iklim değişikliği ile mücadelede ekonomik büyümeyi sağlamak için radikal tedbirlerin uygulanmaya sokulacağını açıklamıştı. Bu çerçevede, hükümetin elektrikli araçların fiyatlarını daha cazip kılacağı ve ülke genelinde araç şarj istasyonlarına yatırım yapacağı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde de Kaliforniya eyaleti, eylülde 2035’ten itibaren elektrikli araçlara geçiş yapılacağını açıkladı.

FRANSA YASAĞA YAKLAŞTI

Dizel araçlara bir yasakta Fransa’nın Strazburg şehrinden geldi. Şehir 2025’te dizel araçları trafikten tamamıyla menedecek. 1 Ocak 2021’den itibaren kademeli olarak uygulanacak yasak, havayı en fazla kirleten araçların şehirde oluşturulacak bölgelere girmesini engelleyecek. Strazburg dizeli yasaklayan ilk şehir olmayacak. Paris, Madrid, Atina ve Mexico City’de 2025 yılından itibaren dizel araçların kullanılması yasaklandı. Avrupa Komisyonu özellikle Azot Dioksit (NO2) seviyeleri konusunda Fransa’yı belirlenen sınırlara uymamaktan dolayı eleştiriyor.

KADEMELİ YASAK DEVREYE ALINDI

Araçların egzoz borularından çıkan bu mikro partiküller Paris, Marsilya, Lyon ve Strazburg gibi ülkenin en büyük şehirlerindeki hava kirliliğinde başlıca rolü oynuyor. Strazburg’daki kademeli yasak takvimi Paris ve Grenoble’da da uygulamaya sokulmuş durumda. Dizel bir araç eş değer benzinli versiyonuna göre tam altı kat daha fazla Azot Dioksit’in havaya karışmasına neden oluyor. Araştırmalara göre Strazburgluların üçte biri Avrupa hava normlarını karşılamayan bir sokakta yaşıyor. Fransa Kamu Sağlığı Ajansı’ne göre havada bulunan bu partiküllerden dolayı ülkede her yıl 48 bin kişi hayatını kaybediyor.