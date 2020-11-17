Araç muayene ücreti kredi kartı ile ödenecek

Araç muayene ücreti kredi kartı ile ödenmesinin yolu açıldı. E-devlet üzerinde yer alan araçlarım uygulaması üzerinden kredi kartıyla TÜV muayene ödemesi yapılacak. Çalışmaların başladığı belirtilirken, sistemin aktifleştirilmesi için gün sayılıyor.

Araç muayene ücreti kredi kartı ile ödenmesinin yolu açıldı. Yeni dönemde artık araç muayene ücretleri kredi kartıyla yapılabilecek mi? sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, verdi. NTV’de yer alan habere göre Oktay, tek ekranda sunulan bütünleşik dijital hizmetlerin ilk örneklerinin daha önce paylaşıldığını hatırlattı. Oktay “Taşıtlarımızla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamalara aynı sayfadan ulaşma kolaylığı sağlayan ‘Araçlarım’ ekranı hizmete girerek 56 milyon kez kullanıldı.

ARAÇLARIM ÜZERİNDEN KREDİ KARTIYLA ÖDEME

“379 bin ödeme işlemi bu ekrandan gerçekleşmiştir. Beğeni toplayan ‘Araçlarım’ uygulamasına yönelik ikinci faz çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlandığında, ‘Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi’, ‘Araç Muayene Randevu ve Sorgulama’, ‘Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama’, ‘HGS Bakiye Yükleme ve Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama’ gibi hizmetler de kapsama alınacaktır. Ayrıca, halihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale gelecektir.”

GECİKMEYE AYLIK YÜZDE 5 FAİZ

Aracın muayene geçerlilik süresi dolduktan sonra muayeneye götürülmesi sonucu, muayene bedeli dışında geç kalınan her ay için muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile tahsil ediliyor. Örneğin, muayene tarihi 3 ay geçmiş bir araç, istasyona geldiğinde geç kaldığı her ay için muayene ücretini yüzde 5 fazlası ile ödüyor ve toplam ödeyeceği bedel muayene ücretinin yüzde 15 fazlası oluyor. Fazla alınan bedel muayene ücretinin yüzde 5’inin 3 ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Süre hesaplanırken de gün değil gecikilen ay dikkate alınıyor. Tahsil edilen fazla tutarların tamamı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılıyor.

MUAYENE GEÇERLİLİK TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Araç sahipleri, muayene süresinin geçerliliğinin ne zaman biteceğini farklı yollar ile öğrenebiliyor. Sıfır araç sahipleri, muayene sürelerini tescil belgesinde yazan “ilk muayene geçerlilik süresi” tarihinden kontrol edebiliyor. Diğer araçlar için ise, araç muayene raporunda muayene geçerlilik tarih bilgisi yer alıyor. Son araç muayene raporu elinde bulunmayan araç sahipleri ise e-devlet’e girerek son araç muayene raporuna ulaşabiliyor.