Honda Jazz e:HEV çarpışma testi

Honda Jazz e:HEV, zorlu test prosedürlerine sahip Euro NCAP çarpışma testi dönüşünden 5 yıldızla ayrıldı. Honda Jazz e:HEV, yüksek not alarak Honda’nın yolcu güvenliğine vermiş olduğu önemi ortaya koydu.

Honda Jazz e:HEV, zorlu test prosedürlerine sahip Euro NCAP çarpışma testi dönüşünden 5 yıldızla ayrıldı. Honda Jazz, son derece gelişmiş ve tamamen yeni gövde yapısına sahip. Standart olarak aktif güvenlik teknolojileri ve sürüş destek sistemleri ile donatılmasının yanı sıra büyük bir özenle entegre edilen aktif ve pasif güvenlik özellikleri sayesinde Euro NCAP testlerinden yüksek not alarak Avrupa’nın en güvenli binek otomobilleri arasındaki yerini aldı.

10 HAVA YASTIĞI VAR

Hibrit güç-aktarma sistemi ile sunulan yeni Jazz, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli oldu. Sürücü koltuğunun sırtlığına entegre edilen hava yastığı, olası bir kaza anında sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılıyor. Böylece sürücü ile ön yolcunun birbirine çarpmasını önlemeyi hedefliyor. Açılma sırasında maksimum koruma sağlaması için hava yastığını doğru konumlandırmak ve virajda yönlendirmek üzere üç bağlantı ipi kullanılıyor. Bu yeni özelliği hayata geçirmek üzere Honda’nın mühendislik ekibi, yeni tasarlanan sürücü koltuğunun sırtlığına uyacak şekilde yeni bir hava yastığı ünitesi de geliştirdi.

VÜCUDU DESTEKLİYOR

Yeni ön orta hava yastığı, olası bir yandan çarpışma durumunda diğer iki özellikle birlikte çalışıyor. Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri ön gerdiricileri sürücü ve yolcunun yanal yolcu hareketlerini azaltırken yüksekliği arttırılan orta kol dayama da sürücü ve ön yolcunun vücudunu destekliyor. Bu yeni çözüm, hem çarpışma tarafındaki hem de diğer taraftaki yolcunun baş yaralanmasını önemli ölçüde azaltabiliyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİNE SAHİP

Honda Jazz e:HEV’in pasif güvenlik özellikleri daha yüksek çözünürlüklü ve daha geniş açılı bir kamerayla geliştirilen ve endüstrinin en gelişmiş aktif güvenlik ve sürüş destek teknolojileriyle donatılan Honda SENSING ile tamamlanıyor. Önceki nesil Jazz’ın çok amaçlı kamera ve sensör kurulumunun yerini alan yeni kamera daha geniş bir yol yüzeyini ve trafik özelliklerini tanımlıyor. Tüm Honda modellerinde standart olarak sunulan Honda SENSING, diğer birçok özelliğin yanı sıra Uyarlanabilir Hız Sabitleme, Şerit Takip Yardımı ve Yoldan Çıkma Önleme gibi sistemleri içeriyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİK

Honda Büyük Proje Lideri Takeki Tanaka, “Güvenlik bizim için son derece önemli bir konu bu nedenle yeni Jazz modelimizin zorlu Euro NCAP test prosedürlerinden en yüksek derecelendirme olan 5 yıldız almasından çok memnunuz. Jazz’ı yeniden tasarlarken, her türlü kazaya karşı üstün koruma sağlamak için gelişmiş yeni yapısal teknolojiler ve en gelişmiş pasif güvenlik özellikleri bir araya getirdik. Ayrıca gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemlerini standart olarak sunduk. Böylece Jazz sınıfının en güvenli otomobillerinden biri olmaya devam ediyor. Jazz’daki önemli yeniliklerden biri de gelişmiş panoramik ön cam görüşü. Bunu genel çarpışma güvenliği performansından ödün vermeden başarmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, başka hiçbir otomobilde göremeyeceğiniz bir şey.”