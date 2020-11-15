Toyota, C-SUV segmentinde kısa sürede sembolleşen C-HR modeline GR Sport versiyonunu da ekledi. Toyota’nın performans odaklı GR modellerinden esinlenildi.

Toyota, C-SUV segmentinde kısa sürede sembolleşen C-HR modeline GR Sport versiyonunu da ekledi. Toyota’nın performans odaklı GR modellerinden esinlenildi. TOYOTA GAZOO Racing yarış takımı temasını taşıyan yeni GR SPORT versiyonu, çarpıcı görünüme sahip. C-HR’ın iç ve dış tasarımını çok daha etkileyici hale getiriyor.

2 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

1.8 litre 122 HP ve 2.0 lt 184 HP hibrit motorlarıyla donatılan C-HR, bugüne kadar 400 binin üzerinde Avrupalı kullanıcının tercihi oldu. GR SPORT tasarımı yarışlardan ilham aldı. Siyah zeminli logo ve ön farları, piyano black tampon detayları ve sis farı çerçeveleri, koyu krom ön panjuru, daha agresif tasarımlı yeni ön spoyler, modele özgü 19 inç alaşım jantlar ve GR Sport logolarıyla yeni tarzını ortaya koyuyor. Toyota C-HR GR SPORT versiyonu, bu modele özgü dinamik gri gövde rengi ve siyah tavan dahil olmak üzere dokuz özel bi-tone renk temasıyla birlikte sunulacak. GR SPORT’un kabininde yeni Cool Silver döşemelerin yanı sıra Alcantara deri koltuk veya tamamen kumaş koltuk tercih edilebilecek.

SPORCU KIRMIZI DİKİŞLER

Versiyona özel olarak tasarlanan detaylar arasında modele özgü kırmızı dikişlere sahip deri direksiyon ve vites kolu var. Modele özgü basamak kaplaması, GR SPORT logosu, GR çalıştırma düğmesi ve sürücü gösterge ekranında GR’ye özgü araç çalıştırma animasyonu da yer alıyor. GR SPORT’un kapsamlı donanımları arasında karartılmış camlar dikkat çekiyor. Akıllı giriş özelliği, LED uzun huzmeli farlar, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ve JBL ses sistemi de bulunuyor.

2021’DE GELİYOR

GR SPORT versiyonu sürüş dinamikleriyle de öne çıkacak. Modele özgü lastiklerin yanı sıra C-HR GR SPORT’un süspansiyon sistemi ve direksiyon ayarları, konforu seviyesini korurken daha dinamik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlandı. GR SPORT’un yeni 19 inç lastikleri ön taraftaki yol tutuş ve viraj performansını artırırken, aynı G-kuvvetine göre daha az önden kayma yaşanmasını ve daha iyi yalpalama direnci elde edilmesini sağladı. Segmentine farklı bir soluk getirecek olan Yeni Toyota C-HR GR SPORT, Avrupa’da Ocak 2021’den itibaren satışa sunulacak.