500 beygirlik elektrikli BMW iX

Elektrikli BMW iX modelinin dünya prömiyeri gerçekleştirdi. BMW iX, BMW’nin Almanya’daki Dingolfing fabrikasında üretilecek ve 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluşacak.

BMW iX, en yeni teknolojileri ve minimalist tasarımıyla otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor. 2021’in son çeyreğinde Türkiye’ye gelecek olan BMW iX, dikkatleri üzerine çekiyor. Model 500 beygir gücü, 0-100 km’ye 5 saniyenin altında ulaşan performansa sahip. WLTP kriterlerine göre 600 kilometreden fazla sürüş menzili sunuyor. BMW iX’in hızlı şarj ile yalnızca 40 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabilen bataryası var. Aynı zamanda on dakika içerisinde 120 km’den fazla sürüş menzili sunuyor.

BMW X6’YA GÖZ KIRPIYOR

İnovatif tasarımıyla Spor Aktivite Aracı (SAV) segmentini de yeniden tanımlayan BMW iX, kaslı dış oranları, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla sürüş keyfini günlük kullanım ve uzun yolculuklarda benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Uzunluk ve genişlik bakımından BMW X5 ölçülerinde olan BMW iX, kavisli tavan yapısı ve yüksekliğiyle BMW X6’yı anımsatırken, geniş tekerlek jantları sayesinde BMW X7 ile benzerlik gösteriyor.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN ÜRETİLDİ

BMW iX’in üretim süreçlerinde kullanılan malzemeler sürdürülebilirliğe verilen önemi gösteriyor. Son teknoloji ile birleşen doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımı otomobilin her alanında görülebiliyor. Koltuklar ve gösterge paneli için kullanılan derinin yüzeyi doğal bir zeytin yaprağı özü ile işlenirken, bu sayede çevreye zararlı üretim kalıntıları önlenmiş oluyor. Aynı zamanda bu özellik deriye yüksek kaliteli ancak doğal bir görünüm de kazandırıyor. Hammadde ve üretim yöntemlerini seçerken uygulanan sürdürülebilirlik odaklı yaklaşıma uygun olarak BMW iX’in FSC sertifikalı ahşap ve kapı panellerinde, koltuklarında, orta konsol ve zemin panellerinin yüzeylerinde yüksek oranda geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor. BMW iX’in paspasları da plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeyle üretiliyor.

ŞIK VE SADE TASARIM

BMW iX’in çığır açan tasarımı ‘‘Shy Tech’’ ilkesiyle tasarlanan kabininde de kendini gösteriyor. ‘‘Shy Tech’’ ilkesi yalnızca kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran teknolojik yaklaşımı ifade ediyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan havalandırma kanallarında da ‘‘Shy Tech’’ kendini belli ediyor. Böylece, BMW Group bir modelinde ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Yine ilk kez bir BMW modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş keyfine vurgu yapıyor.

FİLİTRELİ KLİMA KONTROLÜ

BMW iX, standart olarak iki buçuk bölgeli otomatik klima kontrolü ile birlikte geliyor. Ayrıca, otomatik klima sistemi sıcaklık ve havalandırma ayarlarının hem arkadaki yolcular hem de sürücü ve ön taraf için ayrı ayrı kontrol edilebilmesini sağlayan dört bölgeli bir sisteme de yükseltilebiliyor. Otomobilin içindeki havayı daha etkin bir şekilde temizlemek için nanofiber filtre teknolojisi kullanan klima sistemi, BMW iX’te standart olarak ön ısıtma ve ön iklimlendirme işlevi de görüyor. Yenilikçi nano fiber filtre teknolojisi sayesinde, mikrobiyal partiküller ve alerjenlerin aracın içine girmesi de önlenebiliyor.