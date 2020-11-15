DS 7 Crossback hibrit seçeneğiyle Türkiye’de

DS Automobiles hibrit DS 7 Crossback E-TENSE 4X4 modelini Türkiye’de de satışa sundu. Model 100 km’de 1,5 litre benzin tüketimine sahip. Bu, elektrik destekli 300 HP gücünde ve dört tekerlekten çekişli premium bir SUV için muhteşem bir değer.

DS Automobiles 300 beygirlik hibrit, DS 7 Crossback E-TENSE modelini sundu. 58 kilometrelik elektrikli sürü menzili bulunan aracın, 4 çeker sistemi de bulunuyor. Araç karma koşullara göre 100 km’de 1.5 litre benzin tüketimi gibi özellikleri bir arada sunan ilk SUV oldu. Yeni ölçüm yöntemi daha önceki yöntem ile karşılaştırıldığında günlük kullanım özelliklerini daha fazla yansıtıyor. Fransa’da geliştirilen bu teknoloji pazardaki en gelişmiş SUV’a hayat veriyor. 200 HP güç üreten 1.6 litre hacimli PureTech motoru her bir aksa entegre edilen ve her biri 109 BG güç üreten iki adet elektrikli motor destekliyor. Elektrik motorları, 13,2 kWh kapasiteli, arka koltukların altına yerleştirilmiş bataryadan enerji alıyor. Sistemin ürettiği toplam 300 BG ve 520 Nm tork DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4’ü, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 5,9 saniyede ulaştırıyor ve 235 km/sa azami sürate taşıyabiliyor.

58 KİLOMETRE ELEKTRİKLE GİDİYOR

Sürücü, farklı sürüş modlarından birini seçebiliyor. İlk çalıştırma anında ‘Elektrikli Sürüş’ modu devreye giriyor. Sistem 13,2 kWh kapasiteli batarya ile 58 km tamamen elektrikli menzil kullanıma sunuyor. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 tamamen elektrikli sürüş modunda 135 km/s hıza ulaşabiliyor. Otomobil bu modda kullanılmakta iken dinamik ihtiyaçlar haricinde arkadan itişli olarak çalışıyor. Yolculuk, açık bir yolda başlayıp elektrikli sürüşün en verimli olduğu sıkışık şehir trafiği ile buluşacak ise elektrikli sürüş menzili, eSAVE seçeneği ile sürüşün ilerleyen bir etabına kadar muhafaza edilebilir hatta ihtiyaca göre sürüş sırasında bu menzil artırılabilir.

45 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Otomobilin sürüş sırasında kendi kendisini şarj edebilmesinin haricinde DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4,herhangi bir ev ya da iş yerine kolaylıkla kurulumu gerçekleştirilebilen bir 7,4 kW gücündeki DS şarj ünitesi otomobilin şarjını %0’dan %100’e 1 saat 45 dakika içinde şarj edebiliyor. Bu istasyonun kurulum hizmeti ile ilgili danışmanlık tüm DS STORE’larda otomobil siparişi ile eşzamanlı olarak sunuluyor. DS şarj ünitesi haricinde otomobilin şarj edilebilmesi için ise standart donanımında iki adet kablo sunuluyor. Bunlardan birincisi, halka açık şarj istasyonlarında kullanılması için mod 3 kablo iken diğeri ise güvenli bir geleneksel topraklı prizden 1,8 kW güç çekilebilmesini sağlayan mod 2 kablo. Halka açık şarj istasyonları DS şarj ünitesi ile aynı şarj performansını sunarken mod 2 kablo ile otomobil yaklaşık 7 saatte (örneğin gece boyunca) %0’dan %100 şarj seviyesine ulaşmasını sağlıyor.