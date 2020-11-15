2020 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix’si Türkiye’de gerçekleşti. Formula 1 Türkiye yarışının galibi Mercedes-AMG Petronas Takımı’nın Dünya Şampiyonu pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton aynı zamanda 7. Dünya Şampiyonluğu’nu ilan etti ve Michael Schumacher’in rekoruna ortak oldu.

2020 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix’si, Formula 1 tarihindeki en spekülatif, en heyecan verici yarışlarından birine sahne oldu. Intercity Park’ta koşulmaya başlanan yarış, Mercedes-AMG Petronas Takımı’nın 6 kez Dünya Şampiyonu pilotu Lewis Hamilton’ın zaferiyle sonuçlandı. Lewis Hamilton, bu zaferiyle 7. Dünya Şampiyonluğu’nu ilan ederek Michael Schumacher’in rekorunu yakaladı.

58 TUR YAPILDI

İstanbul’daki 5 bin 338 metrelik Intercity Park’ta 58 tur üzerinden yapılan yarışta toplam 309.396 km yol kat edildi. Değişken zemin koşulları ve çok sayıda yaşanan spinler sebebiyle yarış boyunca sıralama sürekli değişti. Lastik seçimleri üzerinden yapılan stratejiler sonucunda Mercedes-AMG Petronas Takımı ve Lewis Hamilton, Formula 1 tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazandı.

ZAFERE 7’NCİ DEFA ULAŞTI

Lewis Hamilton, Formula 1’deki ilk sezonu olan 2007’de, Kimi Raikkonen’in bir puan gerisinde kalarak şampiyonluğu kaçırmıştı. Hamilton, 2008’deki ikinci yılında ilk şampiyonluğuna ulaştı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014’ten itibaren Formula 1’e damgasını vurdu. Lewis Hamilton, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Lewis Hamilton, bu seriye Türkiye GP’sindeki zaferi sayesinde 7. kez ulaştı. Türkiye GP’si sonucunda Lewis Hamilton 307 puanla 7. Dünya Şampiyonluğu’nu ilan ederken, takım arkadaşı Valtteri Bottas 197 puanla klasman ikinciliğini korudu. 7. Dünya Şampiyonluğu’nu kazanan Mercedes-AMG Petronas Takımı ise kazanılan bu zaferle, puanını 504’e yükseltti. Sezonun bir sonraki yarışı 29 Kasım’da Bahreyn’de koşulacak.