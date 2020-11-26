Fiat Doblo’ya 20’nci yıl makyajı

Fiat Doblo 20. yıl özel seri testi için kolları sıvadık. Tofaş, Doblo’nun üretiminin 20’nci yılını özel bir seriyle kutluyor. Görsel farklılıklar ve logolarla desteklenen yeni seri, daha fazla donanım vadediyor. Tek sorun ise sadece 2020 kişinin bu versiyona ulaşabilecek olması.

Fiat Doblo 20. yıl özel seri testi için kolları sıvadık. Türkiye’nin hafif ticari araç üretim üssü olmasında başrol oynayan modellerden olan Fiat Doblo, 20’nci yılını kutluyor. 20’nci yılını özel bir versiyonla kutlayan araç, daha şık ve yüksek donanımlı bu versiyonu sadece 2020 şanslı tüketici için banttan indiriyor.

SİYAH BİR GÖVDE

Görsel olduğu kadar konfor ve teknolojik olarak da destekleyen bu özel versiyon, bu hafta konuğumuz oldu. Tofaş’ın Bursa’da ürettiği bu özel Doblo, siyah bir gövde ve 20’nci yıla özel bronz detaylarla oldukça şık görünüyor. Sınıfının en çok tercih edilen oyuncularından olan Doblo; bronz renk ön ve arka tampon koruyucusu, bronz renk 16 inçlik alüminyum alaşım jantlar, B sütununa yerleştirilen 20’nci yıl logosu ve bronz tavan raylarıyla dikkat çekiyor. Ailenin diğer üyeleriyle aynı boyutlara sahip özel seri, iç mekanda da kendini belli ediyor. 20’nci yıl baskılı deri ön kafalıklar, siyah renkli yarı deri koltuklar, deri kapı döşemeleri ve ısıtmalı ön koltuklar gibi yeni donanımlarla ilk bakışta bile kendini belli eden yeni seri, bronz konsol kaplamasıyla da tasarımını tamamlıyor. Bize konuk olan Doblo ise 1923’üncü araç olarak dikkat çekiyor.

790 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

İç mekanda diğer Doblo’ları aratmayan özellikler sunulan yeni araçta, 5 ve 7 inçlik dokunmatik ekran seçeneği sunuluyor. Üstelik bu ekran, Fiat Yol Arkadaşım Connect hediyesiyle geliyor. Araçta ayrıca, vites kolunun önüne özel seri numara etiketi yerleştirilmiş. Binek otomobillere göre yüksek bir oturma pozisyonuna sahip olsa da Doblo, otomobilleri aratmayan sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Büyük ön cam ve geniş cam yüzeyler görüşü artırırken, direksiyon hissi ve vites geçişleri de konfor odaklı ayarlanmış. Aracın iç hacmi, 5 yetişkine rahat ettirecek kadar geniş ve kullanışlı. 790 litrelik bagaj hacmi ise, arka koltukların katlanmasıyla 3 bin 200 litreye kadar ulaşıyor. Aracın taşıma kapasitesi ise 710 kilogramı buluyor.

120 BEYGİRLİK DİZEL MOTOR

Doblo 20’nci yıl özel serisi, 1.3 ve 1.6 litrelik iki farklı Multijet motor seçeneğiyle pazara sunuluyor. Bize 1.6 litrelik versiyonuyla konuk olan dizel ünite, 120 beygir güç ve 320 nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla gücünü ön aksa ileten motor, 1420 kilogramlık otomobile taşımakta zorlanmıyor. Bu kombinasyonla araç 0’dan 100 km/s sürate 13.4 saniyede ulaşıyor ve saatte 172 km/s hıza kadar da nefesi kesilmiyor. Ara hızlanmalarda da yeterli çekişe sahip olan otomobil, yüklü durumda bile yüksek torkunun avantajını yaşıyor. Bir ticari araç için daha önemli olan ise tabii ki yakıt tüketimi. Araç, fabrika verilerine göre 6.6 litrelik ortalama tüketim vadediyor. Biz, aracı konuk ettiğimiz süreçte 7.4 litrelik ortalama elde etsek de, fabrika verilerine ulaşmak çok zor değil.

4 BİN LİRA FARKLA SATILIYOR

Doblo 20’nci yıl versiyonu, 176 bin 900 ile 187 bin 900 lira arasında bir fiyatlandırmayla satılıyor. Bu donanım seviyesi, bir öncekinden sadece 4 bin lira daha pahalı. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata, otomatik klima, otomatik katlanır aynalar, hız sabitleyici, ESP, ESC, geri görüş kamerası ile ön ve yan hava yastıkları gibi uzun bir liste sunuluyor.