182 beygirlik Civic Sedan’da manuel keyfi

Bu hafta Honda Civic Sedan 1.5 turbo manuel testi konuklarımız arasında. Honda Civic Sedan, turbo beslemeli benzinli motor seçeneğinde manuel şanzıman tercih edenlere de hitap etmeye başladı. 182 beygirlik gücüyle dikkat çeken ünite, manuel şanzımanla büyük uyum içinde.

Bu hafta Honda Civic Sedan 1.5 turbo manuel testi konuklarımız arasında. Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’de ürettiği yeni nesil Civic Sedan ile satış ivmesini hızla artırmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce makyajlanarak iddiasını artıran Civic ailesi, yeni nesil 1.5 litrelik turbo motor seçeneğinde artık manuel şanzıman isteyenlere de hitap etmeye başladı.

BAGAJ HACMİ 519 LİTRE

Güçlü benzinli motoru ve manuel şanzımanıyla konuğumuz olan Civic Sedan, sportif sürüş özelliklerini bir adım daha ileriye taşımayı başarmış. Türkiye pazarının en sevilen sedan otomobillerinden olan Civic, tasarımı yenilenen ön tamponu, LED ön farları ve sportif jantlarıyla daha sportif ve dinamik görünmeyi başarıyor. Geniş ve basık görünen ön bölüm, krom panjur ve çekik farlarla yakalanan sportif hava devam ediyor. Oldukça şık olan arka tasarımda çok belirgin bir yenilik yok. Bumerang tipi farlar ve spoyler işlevi gören bagaj kapağı öndeki sportif havayı arka bölüme de taşıyor. Son derece kaliteli iç mekanda sunulan yaşam alanı çok ferah. Manuel şanzımanın oldukça kısa tutulan vites kolu, rahat kullanıma ve keyifli geçişleriyle CVT versiyonunu aratmıyor. Aracın arka koltuklarında sunulan diz mesafesi bir üst sınıfı aratmazken tasarım sayesinde baş mesafesi de oldukça ferah. Alçak oturma pozisyonu sportif hava sunarken, kaliteli döşemeler ve işçilik seviyesi oldukça başarılı. 519 litrelik bagaj da oldukça geniş ve kullanışlı.

1.5 LİTRELİK MANUEL

Yeni Civic’te kullanılan 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor, yüksek çekiş gücüyle dikkat çekiyor. 182 beygir güç ve 240 nm tork üreten motor, gücünü 6 ileri manuel şanzımanla ön aksa iletiyor. 1352 kilogramlık otomobile oldukça iyi bir performans sağlayan ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8.0 saniyede ulaştırıyor. Ara hızlanmalarda da oldukça atak davranan otomobilin nefesi saatte 210 kilometre hıza kadar kesilmiyor.

ORTALAMA TÜKETİM 5.5 LİTRE

Etkili performansa rağmen aracın tüketim değerleri de oldukça iddialı. Fabrika verilerine göre 5.5 litre olan ortalama tüketim, bizim kullanımımızda yol bilgisayarına 6.1 litre olarak yansıdı. 46 litrelik küçük depoya rağmen menzil 800 kilometrenin üzerinde. Sınıfının en iyi yol tutan temsilcilerinden olan Civic Sedan, tatlı sert süspansiyonu sayesinde oldukça da konforlu bir otomobil. Güven veren sürüşüyle otomobil, performanslı kullanımda da yeterli çevikliğe sahip.

DONANIM LİSTESİ UZADI

Zengin bir donanım listesiyle satışa sunulan Civic Sedan’da giriş versiyonu olan Dream’da bile 5 inçlik renkli multimedya sistemi, elektrikli park freni, otomatik klima, otomatik farlar, LED gündüz farları gibi uzun bir liste sunuluyor. Bir üst donanım olan Elegance’de ise bunlara 7 inçlik dokunmatik ekran, 16 inçlik alaşım jantlar, 7 inçlik dijital gösterge ekranı, elektrikli açılır tavan ve LED ön farlar ekleniyor. Marka, daha fazlasına isteyenler için de Executive ve Executive+ donanım seviyelerini sunuyor.