Fiat, Covid-19 nedeniyle yaşanan özel durumdan ötürü garanti sürelerini haziran sonuna kadar uzattı. Bakım sürelerini 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnetti. Türkiye’de bir ilk olan uygulama, Tofaş çatısı altında temsil edilen Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarında geçerli olacak.

Tofaş, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde toplum sağlığını korumaya yönelik devreye aldığı hizmetlerine devam ediyor. Fiat garanti uzatma sistemini devreye aldı. Tofaş, geçtiğimiz ay Türkiye genelindeki bayilik ağının tamamını online ortama taşıdı. Tofaş, tüm servis noktalarında Fiat, Alfa Romeo, Jeep markalı araç sahipleri için model yılı veya kilometre gözetmeksizin ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başlamıştı. Şirket, satış sonrası hizmetlerine garanti ve bakım sürelerini esneterek bir yenisini daha ekledi. Fiat garanti uzatma 3 markayı kapsıyor.

3 BİN KİLOMETRE ESNETTİK

Hizmeti devreye alırken; müşterilerinin pandemik süreçte garanti kapsamında, yapılacak işlemler için servise gelemediklerinde, hak kaybı yaşamamalarını hedeflediklerini dile getiren Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin: Yaşanan zorlu günlerde devreye desteklerimiz sürüyor. Alınan yeni hizmetle bu kez de araç bakım sürelerini 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esnettiklerini belirtti. Hüseyin Şahin, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle müşterilerinin yanında olmayı sürdürdüklerini vurguladı. Hüseyin Şahin “Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahiplerinin garanti sürelerini uzatan ve bakım dönemlerinde esneklik sağlayan kampanyamızda 15 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında garanti süresi dolan araçların garantilerini 30 Haziran tarihine kadar uzattık. Uygulama kapsamında ayrıca, Mart ve Nisan aylarında bakım zamanı gelen araçların bakımlarında da toplamda 3 ay veya 3 bin kilometre esneklik de sağlayacağız” şeklinde konuştu.