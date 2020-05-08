RS Servis, pandemi sürecinde kutsal bir görev üstlenen sağlık çalışanları için destek vermeye devam ediyor. Mayıs ayı sonuna kadar tüm sağlık çalışanları için, Sağlık Bakanlığı onaylı ozonla dezenfeksiyon hizmeti ücretsiz veriliyor.

Virüs salgının tüm dünyayı etkisi altına alması temizliği bir kez daha ön plana çıkardı. Bu kapsamda RS Servis, Sağlık Bakanlığı onaylı ozonla dezenfeksiyon hizmetine başladı. Mart ayı itibariyle Türkiye’yi de etkisi altına alan virüs salgını mücadelesinde, kahramanca çalışan sağlık emekçileri için bir destek de RS Servis’ten geldi. RS Servis tarafından haftalardır yoğun bir şekilde mücadele veren sağlık çalışanlarının gündelik olarak kullandığı araçlar için ücretsiz hizmet verecek. Mayıs ayı sonuna kadar, yapılacak temizlik Sağlık Bakanlığı onaylı. Tüm küf, mantar, bakteri ve virüslerin yüzde 99,9’unu yok eden ozonla dezenfeksiyon hizmeti ücretsiz veriliyor. Ayrıca hasar onarımı ve mini onarım hizmetlerinde de kendilerine yüzde 15 işçilik indirimi tanımlanıyor.

VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ

RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı konu ile ilgili olarak “Sağlık çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde yeri geliyor, evlerine dahi gitmeden ailelerinden uzakta, haftalarca çalışmak durumunda kalıyorlar. Bizler için kendi hayatlarını ortaya koyan sağlık emekçilerine ne kadar teşekkür etsek az. Bu zor günlerde hem kendilerini hem de ailelerini maksimum koruma altına almak ve sahip olduğumuz imkanlarla her konuda destek vermek bizlerin vefa borcudur” dedi. rs servis dezenfeksiyon